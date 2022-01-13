نشرت الجريدة الرسمية قرارات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، من 1 إلى 9 لسنة 2022 بشأن إسقاط الجنسية عن عدد من المصريين لتجنسهم بجنسيات أخرى دون إذن الدولة المصرية .
وجاءت الاسماء كالتالي: إسلام طارق سيد المولود في إسرائيل، ونبيل حسن عبد المطلب مواليد القاهرة، ومحمد على محمد مواليد القاهرة، و أماني اسامة رشاد مواليد القاهرة.
وتضمنت الأسماء كل من: أحلام اسامة رشاد مواليد القاهرة، و محمد أسامة رشاد مواليد القاهرة ونحمده محمد عواد مواليد القاهرة وسمير السيد سمير مواليد إسرائيل وزهرة سيد اسماعيل مواليد إسرائيل .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس الوزراء يصدر قرارا بإسقاط الجنسية عن 9 مصريين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.