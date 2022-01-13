رئيس الوزراء يصدر قرارا بإسقاط الجنسية عن 9 مصريين

نشرت الجريدة الرسمية قرارات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، من 1 إلى 9 لسنة 2022 بشأن إسقاط الجنسية عن عدد من المصريين لتجنسهم بجنسيات أخرى دون إذن الدولة المصرية .

وجاءت الاسماء كالتالي: إسلام طارق سيد المولود في إسرائيل، ونبيل حسن عبد المطلب مواليد القاهرة، ومحمد على محمد مواليد القاهرة، و أماني اسامة رشاد مواليد القاهرة.

وتضمنت الأسماء كل من: أحلام اسامة رشاد مواليد القاهرة، و محمد أسامة رشاد مواليد القاهرة ونحمده محمد عواد مواليد القاهرة وسمير السيد سمير مواليد إسرائيل وزهرة سيد اسماعيل مواليد إسرائيل .