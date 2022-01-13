/672097/تعيين-1127- شابا-منهم31-قادرون-باختلاف-بالإسماعيلية

كشف محمد سعفان، وزير القوى العاملة، عن قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الإسماعيلية بتعيين 1127 شاباً ، منهم 31 شاب "قادرون باختلاف" من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، و جاءذلك من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، حيث بلغ المسجلين بها 2755 شاباً.

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وكان قد تلقى سعفان تقريراً بذلك من مدير المديرية، حيث أكد فيه أنه خلال ديسمبر الماضي، قامت المديرية باستخراج 1055 شهادة قياس مستوى مهارة ، و 806 رخصة مزاولة مهنة ، في حين تلقت 8 شكاوى عمالية، تم تسوية شكوى منها ودياً ، وتم تحويل 6 شكاوى للقضاء ، و شكوي ما زالت قيد البحث والدراسة.

صرف 37 ألف جنيه رعاية إجتماعية لـ 18 عاملاً بالإسماعيلية

وفي مجال رعاية العمالة غير المنتظمة إجتماعياً وصحياً، قامت المديرية بصرف 37 ألف جنيه رعاية إجتماعية لـ 18 عاملاً من المسجلين بالمديرية، حيث بلغ عددهم 4550 عامل .

كما قامت المديرية بعمل زيارات تفتيشية من خلال مفتشى العمل على 326 منشأة بنظام الدوري النهاري وحملات التفتيش الشامل لمراقبة تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، وأسفر عن تحرير 12 محضر للمنشآت المخالفة ، بالإضافة إلى عقد 4 ندوات توعية للعمال حضرها 75 عامل ، وفى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 94 منشأة ، وعقد 9 ندوات توعية.

كما قامت المديرية بإستخراج 29 ترخيص عمل لأجنبي لأول مرة ، وتجديد 91 آخرين طبقاً للقوانين واللوائح المنظمة.

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 135 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.

اليوم.. ختام فعاليات منتدى شباب العالم 2022 بحضور الرئيس السيسي

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الخميس، ختام فعاليات منتدى شباب العالم 2022، والذى شهد على مدار ثلاثة أيام مناقشات هامة.

وشهدت جلسة أمس الأربعاء حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الجلسة الرئيسية بعنوان "تجارب تنموية في مواجهة الفقر"، بمشاركة قائمة تضم نُخبة من المتحدثين وهم، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية،وايلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر،وحسن بوهزاع، رئيس الاتحاد العربي للتطوع،وآية عمر، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، وأليكس ستيفاني، المؤسس والعضو المنتدب لشركة "بيم" لرعاية المشردين وفاقدي المأوى، وسارة البطوطي، رئيسة ومؤسسة شركة "إيكو كونسلت"،وميكايلا سيسني،المستشار المستقل ومؤسس شركة "بريام جلوبال" لرعاية ذوى الهمم.