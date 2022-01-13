أهم مباريات اليوم الخميس.. الأهلي يواجة الجونة في أولى جولاته بكأس الرابطة

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يشهد اليوم الخميس الموافق الثالث عشر من يناير لعام 2022، على مباريتي ببطولة أمم أفريقيا بالكاميرون، في أولى لقاءات الجولة الثانية من دور المجموعات بنهائيات البطولة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

كما تأتي منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية ببطولة كأس الرابطة المصرية للأندية المحترفة، بعد انتهاء أولى جولات المجموعة الأولى أمس، في أول أيامها بنسختها الأولى.

مباريات أمم أفريقيا

الكاميرون وإثيوبيا، الساعة السادسة مساء.

الرأس الأخضر وبوركينا فاسو، الساعة التاسعة مساء.

مباريات كأس الرابطة المصرية

الأهلي والجونة، الساعة الثانية والنصف مساء.

المقاولون العرب والبنك الأهلي، الساعة الخامسة مساء.

سموحة والإسماعيلي، الساعة الخامسة مساء.

مباريات آخرى

الدوري السعودي

الفيحاء والفتح، الساعة الثانية والنصف مساء.

كأس السوبر الإسباني

أتليتيكو مدريد واتليتك بلباو، الساعة التاسعة مساء.

كأس الرابطة الإنجليزية

ليفربول وارسنال، الساعة العاشرة إلا ربع مساء.

مالي وحكم المباراة يسرقان نتيجة مباراة تونس

انتهت احداث مباراة منتخبي مالي وتونس، بنتيجة هدف دون رد، لصالح الأسود المالية، في لقاء جمع بين المنتخبين في الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة من منافسات نهائيات بطولة أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

وسجل هدف اللقاء الوحيد للمنتخب المالي ابراهيما كونيه، في الدقيقة الثامنة والأربعون من عمر المباراة، من خلال ركلة جزاء تحصل عليها المنتخب المالي.

وشهد اللقاء جدل تحكيمي بعد إطلاق حكم المباراة، صافرته قبل نهاية الوقت الأصلي من عمر اللقاء بعشرين ثانية، والتي كانت عن طريق الحكم الزامبي جاني سيكازوي.

جامبيا تضرب موريتانيا بهدف نظيف

فاز منتخب جامبيا على نظيره موريتانيا بنتيجة 1/0 على ملعب "ليمبي ستاديوم”، ضمن لقائات الجولة الأولى بدور المجموعات من كأس أمم أفريقيا.

وشهدت المبارة سوء حظ كبير لمنتخب موريتانيا الذي حاول أن يعود في المباراة ولكنه فضل في الأخير، لتألق خط دفاع وحارس جامبيا الذين كانوا يلعبون على الهجمات المرتده.

وسجل أبلي جالو هدف جامبيا الوحيد في اللقاء بالدقيقة 10، وأستطاعوا أن يحافظوا على نظافة شباكهم، ويحققوا أول انتصار بتارخهم في كأس أمم أفريقيا.

كوت ديفوار تفوز على غينيا الإستوائية بهدف نظيف

حقق منتخب كوت ديفوار الفوز على نظيره غينيا الإستوائية بهدف نظيف، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا.