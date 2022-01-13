موعد مباريات أمم أفريقيا.. والقنوات الناقلة في أولى لقاءات الجولة الثانية

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يشهد اليوم الخميس على انطلاقة أولى لقاءات الجولة الثانية، من دور المجموعات بنهائيات بطولة كأس أمم أفريقيا 2021، والتي تفتتحها الالكاميرون على رأس المجموعة الأولى، وهي البلد المستضيف للبطولة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

يتصدر المنتخب الكاميرون جدول ترتيب المجموعة الأولى، في نهائيات دور المجموعات ببطولة كأس أمم أفريقيا 2021، برصيد ثلاث نقاط، ويحل منتخب رأس الأخضر في المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط، وبفارق الأهداف مع المتصدر منتخب الكاميرون، ويحل بوركينا فاسو في المركز الثالث، وإثيوبيا في المركز الرابع، بدون نقاط.

الكاميرون وإثيوبيا

تنطلق صافرة مباراة الكاميرون وإثيوبيا في الساعة السادسة مساء، في لقاء الجولة الثانية من المجموعة الأولى، ويشهد على اللقاء ملعب أوليمبي "باول بيا ستاديوم".

وتبث مباراة الكاميرون وإثيوبيا على على قناتي beIN Sports HD 2 Max و beIN Sports HD 1 Max، بتعليق صوتي الدولي المصري علي محمد علي.

الرأس الأخضر وبوركينا فاسو

فيما تنطلق صافرة بداية مباراة الرأس الأخضر وبوركينا فاسو، في التاسعة مساء، في لقاء الجولة الثانية من المجموعة الأولى بأمم أفريقيا، على ملعب أوليمبي "باول بيا ستاديوم".

وتبث مباراة الرأس الأخضر وبوركينا فاسو على على قناتي beIN Sports HD 2 Max و beIN Sports HD 1 Max، بتعليق صوتي جواد بده.

الكاميرون يفتتح البطولة بالفوز على بوركينا فاسو بثنائية

انتهت أحداث مباراة منتخبي بوركينا فاسو والكاميرون، بنتيجة هدفين مقابل هدفي للأخير، في لقاء يجمع بين الفريقين في مباراة الإفتتاح لبطولة كأس أمم أفريقيا 2021.

ونجح المنتخب المغربي في حصد أول ثلاث نقاط في نهائيات بطولة كأس أمم أفريقيا، والتي تحتضنها على أرضها بعد عقبات عدة واجهة الأسود في الإستقبال.

وبدأ الشوط بتبادل الهجمات بين الفريقين، حتى بدأ المنتخب البوركيني في تهديد مرمى الكاميرون بقوة،وسجل هدف عن طريق جوستافو سنجاري في الدقيقة 24، بعد عرضية متقنة لم يتعامل معها أونان حارس الكاميرون بشكل جيد تغالطة وتذهب لسنجاري ليضعها في الشباك.

ثم تعادل أبو بكر للكاميرون من ركلة جزاء في الدقيقة 40، وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل أضاف أبو بكر الهدف الثاني من ركلة جزاء أيضاً، بعد اخطاء قاتلة من دفاعات بوركينا فاسو تسببت في ركلتي جزاء.

حاول المنتخب البوركيني من محاولة تعديل النتيجة، في أكثر من مشهد في الشوط الثاني، ولكن دفاعات المنتخب الكاميروني كانت بالمرصاد، خلف هجوم ولا أقوى وأخطر على مرمى بوركينا.