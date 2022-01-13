/672096/موعد-مباراة-الأهلي-والجونة-فى-كأس-الرابطة-والقنوات-الناقلة

تنطلق صافرة بداية مباراة النادي الأهلي والجونة في الثانية والنصف مساء، في لقاء أولى جولات المجموعة الثانية ببطولة كأس الرابطة المصرية للأدية المحترفة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويدخل النادي الأهلي لقاء اليوم امام الجونة، وهو تغيب عنه العديد من الأسماء في صفوف فريق الأول، لمشاركتهم مع المنتخب الوطني في نهائيات بطولة أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

ويلتقي الأهلي والجونة، على ملعب السلام، في لقاء يبث على قناة أون تايم سبورت اتش دي، بتعليق صوتي بلال علام.

الأهلي يبحث عن التتويج

ويسعي النادي الأهلي لمواصلت انتصاراته، و حصد لقب بطولة كأس رابطة الأندية، والتي مقامة للمرة الأولي في تاريخ الدوري المصري.

فيما يدخل الأهلي هذه المباراة ويغيب عن صفوفه العديد من اللاعبين الدولية مع منتخباتهم في بطولة كأس الأمم الأفريقية مع كمنخب مصر وتونس ومالي.

ويتواجد النادي الأهلي على رأس المجموعة الثانية من بطولة كأس الرابطة، ويأتي معه كلا من" الجونة – والإسماعيلي – المقاولون العرب – سموحة – البنك الأهلي".

نهائيات كأس الرابطة

ويشارك في بطولة كأس الرابطة المصرية للأندية المحترفة 18 ناديًا، تم تقسيمها إلى ثلاث مجموعات على أن تضم كل مجموعة 6 ‏فرق، يتأهل منها بطل كل مجموعة إلى دور نصف النهائي، بالإضافة إلى أفضل فريق يحتل المركز الثاني في المجموعات الثلاث.‏

ويقام الدور نصف النهائي، والدور النهائي في الفترة من 1 إلى 14 يونيو المقبل خلال فترة توقف ‏الدوري بسبب الأجندة الدولية.‏

وتشهد المباريات حضورًا جماهيريًّا بنفس العدد المسموح به في بطولة الدوري الممتاز ، وتقام مباريات ‏البطولة بتقنية الفار.‏

قائمة الأهلي لمواجهة الجونة بكأس الرابطة

مصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف ومحمد هاني وكريم فؤاد ومحمد خليفة نصير ومحمد مغربي ومحمود وحيد ومحمد محمود وعبد الرحمن مانو ووليد سليمان وحسام حسن وصلاح محسن ومحمد أحمد «شرقية» وزياد طارق ومحمد أشرف وأحمد أشرف ومحمد فخري وأحمد سيد غريب وصالح نصر ومحمد ياسر وأحمد سيد عبد النبي.