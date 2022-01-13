دولي شاهين تعلن إصابتها بفيروس كورونا بطريقة جديدة وكوميديا

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أعلنت المغنية دوللي شاهين منذ ساعات قليلة عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، حيث قامت النجمة بنشر صورة مكتوب بها "كورونا"، وكل متابعيها وأصدقائها تفاعلوا مع هذا المنشور بالتمني بالشفاء.

دوت الخليج يرصد إعلان دوللي شاهين لحملها فيروس كورونا

دولي شاهين مصابة بكورونا

نشر مساء أمس المغنية دوللي شاهين صورة لغلاف شوكولاتة كورونا، وعلقت عليها فقط بكلمة"الحمد لله"، مما أعلن لمتابعيها أنها مصابة بالفيروس المستجد، ولكن بطريقة ساخرة ومختلفة، وتزايدت تعليقات متابعيها بالدعاء لها بالشفاء العاجل، ومنهم من قال لها:"الشوكلاتة للشوكلاتة".

أعمال دوللي شاهين الأخيرة

شاركت دوللي شاهين في مسلسل المماليك، الذي بدأ عرضه مع بداية شهر يناير الجاري، وتشارك بطولته مع رانيا يوسف، بيومي فؤاد، محمد لطفي، نانسي صلاح، عمرو حسن يوسف، حنان سليمان وحنان رشاد، وكل هؤلاء أجتمعوا تحت قيادة المخرج حازم فودة.

مسلسل المماليك بمشاركة دوللي شاهين

شارك النجمة دوللي شاهين في مسلسل المماليك، الذي يدور في إطار إجتماعي تشويقي له طابع خاص، يحكي 6 قصص منفصلة متصلة، خلال 60 حلقة، ليحكي تفاصيل إجتماعية مهمة، وأعلنت الفنانة رانيا يوسف عن وجود مفاجأت كثيرة في دورها،والتي رأينا منها القليل خلال الحلقات التي تم عرضها.

جدل حول صورة دوللي شاهين وهي في المستشفى

أنتشرت صورة في الأيام الماضية على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، تظهر فيها دوللي شاهينوهي مصابة بعدة كدمات وجروح في وججها، وهي ملقاه على سرير أحد المستشفيات، وتأكد بعد ذلك أن هذه الصورة تم ألتقاتها أثناء تصوير أحد مشاهد دوللي في المسلسل، وهي بخير وكل ما صدر عن أخبار الإعتداء عليها بالضرب مغلوط وكاذب، حيث تقدم دوللي شاهين في مسلسل المماليك دور عرافة وخبيرة أبراج تدعى "ناني".

إصابات كورونا في الوسط الفني

دوللي شاهين ليست أول من يصاب، ولكن توالت في الأيام القليلة الماضية إنتشار الإصابات بفيروس كورونا المستجد، وأبرز من أُصيبه به عبد الرحمن أبو زهرة، الثنائي أحمد فاهمي وهنا الزاهد، زوجة وأبن الفنان أحمد السقا، وكان آخرهم حتى الآن الفنان تامر هاشم، ندعو لهم جميعًا بالشفاء العاجل، وإنتهاء فترة الحجر الصحي بخير.