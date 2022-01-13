/672101/نادر-نسيم-منتدى-الشباب-يعزز-من-تمكين-الشباب-وحياة-كريمة-نجحت-كتجربة-تنموية-فى-مواجهة-الفقر

أشاد النائب نادر نسيم، وكيل اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، انطلاق النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، بمدينة شرم الشيخ، وبمشاركة وفود من 196 دولة على مستوى العالم، ولمدة 4 أيام فى لفترة من 10 : 13 يناير، وبحضور الرئيس السيسي، مؤكدا انه يعزز من تمكين الشباب فى الجمهورية الجديدة وتأهيلهم والاستفادة من خبراتهم لايجاد حلول لمشكلات دولية تشغل الرأي العالم العالمي.

دوت الخليج

منتدى شباب العالم

واوضح وكيل دينية الشيوخ، فى تصريحات خاصة لتحيا مصر، أن الجلسة النقاشية التي عقدت ضمن جلسات اليوم الثالث من منتدي شباب العالم تحت عنوان " تجارب تنموية فى مواجهة الفقر " بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكدت أن حياة كريمة من أهم المبادرات فى تاريخ مصر، مثمن دورها فى القضاء على الفقر وما يتبعه من جهل وتخلف بما اسهم فى تغيير حياة 60 مليون مصر فى قرى الريف المصري.

يذكر أن منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقد انطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019.

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم. وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.