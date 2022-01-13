/672104/طلب-إحاطة-بشأن-بحث-شباب-بني-سويف-عن-فرص-للعمل-ومدى-استفادة-المحافظة-من-تسهيلات-المشروعات-المتوسطة-والصغيرة

وجهت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب عن محافظة بني سويف، طلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية بشأن شكاوى المواطنين بمحافظة بني سويف من عدم الاستفادة من تسهيلات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والبحث الدائم عن فرص عمل رغم الحديث الحكومى عن تسهيلات لدعم المشروعات.

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وقالت سليم: على الرغم من وجود عدد كبير من المبادرات لدعم المشروعات الصغيرة على مستوى الجمهورية، إلا أن الشباب بمحافظة بني سويف لا يزالوا يواجهون بعض الإشكاليات، متابعة: الأمر الذي يتطلب مزيدا من التسهيل في الإجراءات.

فاطمة سليم تتقدم بطلب إحاطة بشأن بحث شباب بني سويف عن فرص للعمل

وأكدت عضو مجلس النواب، أن محافظة بني سويف واحدة من المحافظات الطاردة للسكان لعدم وجود مشروعات تستوعب الشباب الباحثين عن فرص عمل، الأمر الذي يتطلب البحث عن آليات حقيقة تساعد في إقامة مشروعات بما يساهم في الحد من البطالة.

وطالبت النائبة فاطمة سليم، وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع المحافظة بالبحث عن آليات حقيقية لتسهيل إجراءات الشباب في عمل مشروعاتهم المستقلة، وكذلك بحث إمكانية توفير أكشاك بالقرب من المصالح الحكومية المنتشرة بجميع أرجاء المحافظة.

اليوم.. ختام فعاليات منتدى شباب العالم 2022 بحضور الرئيس السيسي

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الخميس، ختام فعاليات منتدى شباب العالم 2022، والذى شهد على مدار ثلاثة أيام مناقشات هامة.

وشهدت جلسة أمس الأربعاء حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الجلسة الرئيسية بعنوان "تجارب تنموية في مواجهة الفقر"، بمشاركة قائمة تضم نُخبة من المتحدثين وهم، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية،وايلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر،وحسن بوهزاع، رئيس الاتحاد العربي للتطوع،وآية عمر، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، وأليكس ستيفاني، المؤسس والعضو المنتدب لشركة "بيم" لرعاية المشردين وفاقدي المأوى، وسارة البطوطي، رئيسة ومؤسسة شركة "إيكو كونسلت"،وميكايلا سيسني،المستشار المستقل ومؤسس شركة "بريام جلوبال" لرعاية ذوى الهمم.