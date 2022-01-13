محافظ الفيوم يتابع معدلات تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» فى إطسا ويوسف الصديق

جدة - نرمين السيد - بحث الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، مع وفد هيئة التنمية الصناعية، أفضل السبل للتوسع فى المشروعات الصناعية والاستثمارية على أرض محافظة الفيوم، وآليات التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة، بما يخدم رؤية وتوجهات الدولة لتشجيع المستثمرين، وفتح مشروعات صناعية جديدة بالمنطقة الصناعية بكوم أوشيم، فضلا عن مناقشة إجراءات توصيل المرافق الى المجمع الصناعى بمدينة الفيوم الجديدة.





جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقد بديوان عام محافظة الفيوم، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام محافظة الفيوم المساعد، والمهندس أحمد عبدالرؤوف مدير إدارة المشروعات بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، والمهندس خالد عادل ممثل الهيئة العامة للتنمية الصناعية بمحافظتى الفيوم وبنى سويف، والمهندسة نجلاء حسوبه وكيل وزارة الإسكان بالفيوم، والمهندس طارق جمال الدين رئيس جهاز مدينة الفيوم الجديدة، ومديرى أملاك الدولة والإنتاج بديوان عام المحافظة، ومدير فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وممثلى الكهرباء والمصرية للاتصالات، والمنطقة الصناعية بكوم أوشيم، وعدد من أعضاء جمعية المستثمرين بكوم أوشيم.

وأوضح الدكتور محمد التونى معاون محافظ الفيوم، المتحدث الرسمى للمحافظة، أن الاجتماع تناول بحث الفرص الاستثمارية على أرض محافظة الفيوم، فضلا عن مناقشة إنهاء إجراءات ترفيق المجمع الصناعى بالفيوم الجديدة، وتوصيل خدمات الصرف الصحى، وشبكات الإنترنت والاتصالات، وعمل مداخل للمجمع، وتحديد آليات طرحه للمستثمرين، والأنشطة التى ستنفذ به، ودعم سبل تعزيز التواصل الدائم بين المحافظة والهيئة العامة للتنمية الصناعية، وجمعية المستثمرين بكوم أوشيم.

وأضاف معاون المحافظ، أنه تم مناقشة القيم المالية والمقايسات الخاصة بتوصيل الكهرباء والاتصالات إلى المجمع الصناعى بمدينة الفيوم الجديدة، ووجه محافظ الفيوم، مسئولى الكهرباء والاتصالات بسرعة الإجراءات وإنهاء المعاينات والمقايسات التفصيلية لتوصيل المرافق للمجمع، ومراجعة المقايسة الخاصة بالاتصالات وعمل خريطة إيضاحية بخط سير الأعمال إلى المجمع الصناعى.

واكد محافظ الفيوم، على الاستغلال الأمثل للكهرباء بالمنطقة الصناعية بكوم أوشيم، وتحديد الاحتياجات الفعلية لكل مصنع من الطاقة الكهربائية اللازمة لتشغيله، حتى يتسنى التوسع فى فتح مصانع جديدة وتشغيل أكبر عدد منها خدمة للمستثمرين، فضلا عن 64 قطعة مرفقة بالفعل جاهزة للطرح، والعمل على زيادة عدد قطع الأراضى الجديدة المرفقة، لطرحها للاستثمار بالمنطقة الصناعية، ورفع كفاءة المنطقة بالكامل.

ولفت محافظ الفيوم، إلى ضرورة اختيار الأنشطة والصناعات والحرف المقترح تنفيذها داخل المجمع الصناعى، وذلك تبعا للميزات النسبية والأعمال والزراعات التى تشتهر بها المحافظة بشكل عام، والمنطقة المجاورة للمجمع الصناعى خاصة، والتى يعمل بها الأهالى بنطاق المجمع، سواء كانت صناعة أو زراعة أو حرفة يدوية، كصناعة الملابس وحرفة النسيج والسجاد اليدوى التى تشتهر بها قرية دسيا، وكل ما هو متعلق بالتغليف الغذائى، والنباتات الطبية والعطرية التى يشتهر بها مركزى اطسا وأبشواى، مما يوفير أكبر عدد من فرص العمل لأبناء المحافظة.

كما استمع محافظ الفيوم، خلال الاجتماع من أعضاء جمعية المستثمرين لبعض المشكلات التى تواجه المستثمر فى المنطقة الصناعية بكوم أوشيم، والمتعلقة بتوصيل الكهرباء، واستصدار رخص التشغيل من هيئة التنمية الصناعية، وفى هذا الشان وجه محافظ الفيوم، بضرورة وجود مجموعة عمل مشكلة من جميع الأجهزة المعنية داخل المنطقة الصناعية، لدراسة وحل جميع المعوقات التى تعوق عملية الاستثمار.

وفى السياق نفسه، لفت مدير المشروعات بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى أنه سيتم العمل على توفير سيارة الخدمات المتنقلة التابعة للهيئة التى تجوب كافة محافظات الدولة، للاستعانة بها لإنهاء جميع المعوقات، وإصدار التراخيص الخاصة بالتشغيل للتسهيل على المستثمرين بمنطقة كوم أوشيم الصناعية.

كما يجرى العمل على التسعير الاسترشادى الواقعى للأراضى المرفقة بمنشأة كمال، التابعة لمركز الفيوم على مساحة 41 فدانا منها 21 فدانا مرفقة، بما يخدم رؤية وتوجهات الدولة للدفع بقطاع الاستثمار الذى يمثل إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة، لربطها أو طرحها كحق انتفاع، تبعا لطبيعة المنطقة وأسعار بيعات المناطق الصناعية القريبة منها، مع تجهيز قرار التخصيص ومقترح التسعير وموقف الترفيق الخاص بالمنطقة.