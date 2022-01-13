527 طالبا يؤدون امتحانات التمريض إلكترونيا بجامعة سوهاج (صور)

وخلال الجولة اطمئن رئيس جامعة سوهاج على حسن سير العمل وانتظامه، ومدى ملائمة الاختبار لزمن الإجابة المحدد، مشدداً على ضرورة توفير الدعم الفنى اللازم طوال الفترات الامتحانية، تحسباً لحدوث أى أعطال فنية، وتواجد جميع المخولين لهم بالعمل فى أماكنهم المحددة.
وأضاف عبدالخالق، أن الاختبارات الإلكترونية تعتمد على نظام متكامل يتيح لأعضاء هيئة التدريس إنشاء أنواع مختلفة من الاختبارات وتصحيح جميع أنواع الأسئلة، كما يتيح مراقبة الاختبارات وعرض تقارير تحليلية وإحصائية مفصلة عنها، مشيراً إلى أن مركز الاختبارات الإلكترونية يعد أحد أدوات النظام الجديد للتعليم، ودعم لاستراتيجيات التعلم الحديثة، وتحقيق معايير جودة التعليم بوجه عام، وتسهيل الاختبارات الإلكترونية واستطلاعات الرأى.
وقالت الدكتورة يسرية السيد، أن الاختبارات تتم لأول مرة إلكترونياً دون تدخل من العنصر البشرى، وأداها اليوم 527 طالب يمثلون الفرقة الأولى بالكلية وطلاب الفرقة الثانية بالمعهد فى مادتى التشريح وتمريض النسا موزعين على 5 قاعات رئيسية، خلال الفترة من 11 يناير الجارى وحتى 3 فبراير المقبل.
جدير بالذكر أن مركز الاختبارات الإلكترونية تم افتتاحه فى النصف الثانى من عام 2021 ، مكون من طابق واحد، ويشتمل على 556 جهاز حاسب آلى، موزعين على 6 قاعات رئيسية، ومخصص لأداء الاختبارات الإلكترونية لجميع الكليات بالجامعة.
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