عاجل.. السيسى يصل حفل تخرج دفعات الأكاديمية الوطنية بمنتدى الشباب

جدة - نرمين السيد - وصل الرئيس عبدالفتاح السيسى، والسيدة حرمه انتصار السيسى، لحضور الحفل الختامى للنسخة الرابعة من منتدى شباب العالم فى مدينة شرم الشيخ، والذى يتضمن حفل خريجى الأكاديمية الوطنية للتدريب.





ومن المقرر أن يبدأ الحفل بكلمة مسجلة من فيكتوار توميغا داغبى، رئيس وزراء دولة توجو، يليها كلمة لـ جيرد مولر، المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو"، يليها عرض فيلم ملخص لفعاليات المنتدى فى نسخته الرابعة، ثم عرض لاثنين من الشباب المشاركين فى المنتدى وهم، محمد تيسير، من مصر، وتمار أنزينزى، من جورجيا.

وخلال الجلسة الختامية، يتم عرض فيلم ترويجى عن الأكاديمية الوطنية للتدريب، ثم كلمات لشركاء الأكاديمية الدوليين، تبدأ بكلمة لنائب مدير معهد جنيف للدراسات الاستراتيجية والأمنية "GCSP"، تليها كلمة لأحد خبراء المدرسة الفرنسية للإدارة بفرنسا، ثم كلمة لممثل المعهد الوطنى لتنمية الموارد البشرية بكوريا الجنوبية "NHI".

وتتضمن فعاليات الجلسة الختامية عروضا لأربعة شباب وهم، جون يوهانسن، من جنوب السودان، وأوكافور شينازا، من نيجيريا، وحاتم فتحى، من مصر، ودينا حسن، من مصر، وتلى العروض كلمة لممثل هيئة اعتماد التدريب الأمريكية.

ويقدم ممثل هيئة اعتماد التدريب الأمريكية "ACCET، شهادة الاعتماد إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتلقى دكتورة رشا راغب، المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب كلمتها، ثم يسلم الرئيس السيسى، شهادات التخرج لخريجى الأكاديمية الوطنية.

منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقد انطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019. ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم. وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.