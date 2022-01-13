وزير التنمية: نبحث تدوير مخلفات الهدم والبناء لخلق نظام فعال ومستدام

واستعرض وزير التنمية المحلية، وفقا لبيان صحفى، آخر مستجدات عمل الشركة فى محافظتى الإسماعيلية وبورسعيد فيما يخص تنفيذ عمليات المعالجة والتدوير والتخلص الآمن من المخلفات البلدية الصلبة بالمحافظتين، وفقاً للعقود الموقعة بين المحافظتين والشركة.
كما تم مناقشة العرض الفنى والمالى المقدم من الشركة فيما يتعلق بمحافظتى الإسماعيلية وبورسعيد لتقديم خدمات الجمع السكنى ونظافة الشوارع والميادين والشوارع والمحاور الرئيسية لاستكمال منظومة المخلفات بصورة متكاملة فى المحافظتين.
وأكد اللواء محمود شعراوى، حرص الوزارة بالتعاون مع باقى الوزارات والجهات الشريكة بالدولة على النهوض ورفع كفاءة منظومة المخلفات الصلبة بكافة المحافظات وعدم تراكم كميات من القمامة والمخلفات فى مصانع التدوير أو خارجها وعدم السماح بالحرق العشوائى للمخلفات والتغلب على مشاكل تراكم المخلفات والتخلص الآمن منها والتعاون مع شركات القطاع الخاص فى هذا الملف.
وشهد الاجتماع أيضا، دراسة إمكانية التعاون بين الوزارة والشركة والمحافظات فيما مجال تدوير مخلفات الهدم والبناء فى عدد من المحافظات، حيث أشار شعراوى إلى الاهتمام الذى توليه القيادة السياسية لهذا الملف لخلق نظام فعال ومستدام لإدارة مخلفات الهدم والبناء خاصة فى ظل النهضة العمرانية والمشروعات القومية الكبرى التى تشهدها محافظات الجمهورية المختلفة.
وأكد وزير التنمية المحلية، تشجيع الوزارة لإشراك القطاع الخاص فى منظومة تدوير مخلفات الهدم والبناء ومنظومة المخلفات البلدية الصلبة لرفع كفاءة عمليات الجمع السكنى ونظافة الشوارع والميادين والشوارع والمحاور الرئيسية وإدارة المحطات الوسيطة والنقل لمصانع التدوير وادارتها وتشغيل وخلايا الدفن الصحى الآمن بالمحافظات.
كما تم استعراض مقترحات الشركة فى التعاون والشراكة والاستثمار فى مجال مخلفات الهدم والبناء فى إطار الاستراتيجية الوطنية الجديدة لها فى ظل خبرة الشركة فى هذا المجال فى بعض المحافظات المصرية، بالإضافة إلى التواصل مع الشركة الألمانية الموردة للكسارات التى سيتم توزيعها على جميع المحافظات.
وأشار الرئيس التنفيذى للشركة، إلى الرغبة فى التعاون مع الوزارة والمحافظات فى هذا المجال والإدارة والتشغيل للمجمعات الخاصة بمخلفات الهدم والبناء والحصول على منتجات متعددة وإعادة استخدام نواتج تدوير هذه المخلفات فيما يخص عمليات الرصف وصناعة الانترلوك وغيرها من المنتجات الأخرى التى تستخدم فى عمليات البناء وفقاً للمواصفات القياسية المصرية المعتمدة من الجهات المعنية ممثلة فى الهيئة المصرية للمواصفات والجودة ومركز بحوث البناء.
وقال إن الشركة ستقوم بإعداد دراسة وافية وملف متكامل فيما يتعلق بالملفات والموضوعات التى تم بحثها فى اللقاء بما يساعد فى جهود الدولة فى وضع منظومة متكاملة للمخلفات بجميع أنواعها والتيسير على القطاع الخاص للعمل فى المنظومة بمختلف جوانبها وعمليات توعية المواطنين بالمنظومة ودور منظمات المجتمع المدنى فى المحافظات التى يعملون بها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير التنمية: نبحث تدوير مخلفات الهدم والبناء لخلق نظام فعال ومستدام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.