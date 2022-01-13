عاجل.. السيسى يشهد حفل تخرج دفعات الأكاديمية الوطنية للتدريب بمنتدى الشباب

جدة - نرمين السيد - يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، فعاليات حفل تخرج دفعات الأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب، على هامش اليوم الرابع والأخير من النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم فى مدينة شرم الشيخ، تحت شعار «العودة معًا».





ويستضيف المنتدى نخبة من شباب 196 دولة من قارات؛ إفريقيا، أوروبا، آسيا، أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية، وتستمر فعاليات المنتدى حتى 13 يناير الجارى. ومنتدى شباب العالم حدث سنوى عالمى يقام بمدينة شرم الشيخ فى جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

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