الكشف على 1380 مواطنا فى قافلة لـ«حياة كريمة» بالغربية

جدة - نرمين السيد - تابع الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، تنفيذ القافلة الطبية المجانية التى نفذتها مديرية الصحة بقرية شرشابة مركز زفتى على مدار يومين ضمن القوافل المجانية للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".





وخلال القافلة، تم الكشف على 1380 مواطنا فى تخصصات (الباطنة، الأطفال، العظام، الجلدية، النساء، تنظيم الأسرة، الأسنان، الجراحة، الرمد والأنف والأذن) وتوفير العلاج اللازم لهم بالمجان، كما تواجد بالقافلة (معمل دم، معمل طفيليات، أشعة وسونار)، وتم تحويل 35 حالة لمستشفى زفتى العام لاستكمال الفحوصات اللازمة.

وعلى هامش القافلة، تم تنظيم ندوات تثقيفية للمواطنين بخطورة وكيفية الوقاية من بعض الأمراض، بالإضافة إلى الدفع بعيادة متنقلة خاصة بتطعيمات فيروس كورونا، حيث تم توفير اللقاح لعدد 160 مواطنا على مدار اليومين.

وأوضح محافظ الغربية، أنه تم اتباع كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة خلال القافلة، وذلك حفاظاً على صحة المواطنين المترددين على القافلة والأطقم الطبية خلال يومى الكشف، مشيرا إلى استمرار تنظيم تلك القوافل والتى وصل عددها 96 قافلة طبية مجانية تقوم بتقديم الخدمات الطبية المجانية لمواطنى القرى الأكثر احتياجاً ضمن مبادرة حياة كريمة.