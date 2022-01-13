عاجل.. مدير عام يونيدو: حسم المعركة ضد كورونا لن يأتى إلا بالعمل سويا

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى كلمة له خلال حفل تخرج دفعات الأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب، على هامش اليوم الرابع والأخير من النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم فى مدينة شرم الشيخ، تحت شعار «العودة معًا»،

وأضاف أننا بحاجة إلى تجديد التضامن بين الأجيال، وعلينا أن ننفذ اتفاقية باريس، وأجندة 2030 وأهداف التنمية المستدامة، والتنوع البيولوجى.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسى، والسيدة حرمه انتصار السيسى، لحضور الحفل الختامى للنسخة الرابعة من منتدى شباب العالم فى مدينة شرم الشيخ، والذى يتضمن حفل خريجى الأكاديمية الوطنية للتدريب.

وتتضمن فعاليات الجلسة الختامية عروضا لأربعة شباب وهم، جون يوهانسن، من جنوب السودان، وأوكافور شينازا، من نيجيريا، وحاتم فتحى، من مصر، ودينا حسن، من مصر، وتلى العروض كلمة لممثل هيئة اعتماد التدريب الأمريكية.

ويقدم ممثل هيئة اعتماد التدريب الأمريكية "ACCET، شهادة الاعتماد إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتلقى دكتورة رشا راغب، المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب كلمتها، ثم يسلم الرئيس السيسى، شهادات التخرج لخريجى الأكاديمية الوطنية.

منتدى شباب العالم هو حدث سنوى عالمى يقام بمدينة شرم الشيخ فى جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى. وقد انطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ فى الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019. ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم. وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم فى مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.