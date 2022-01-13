كرم جبر: أجواء منتدى الشباب رائعة ورسالة مهمة للغرب

وتابع "جبر" خلال حواره إلى برنامج "من مصر" الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل على قناة "CBC"، ضمن التغطية الخاصة لمنتدى شباب العالم، أنه يوجد ارتباط نفسى بين شرم الشيخ ومنتدى شباب العالم حيث تحن له قلوب الشباب، وذلك لأن المدينة جميلة وتعتبر بلد السلام، والدليل أن هناك حوالى نصف مليون شاب سجل فى المنتدى للحضور.
وأشاد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالعرض الذى قدمه الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن التجربة المصرية فى مواجهة جائحة فيروس كورونا، حيث كان منظما جدا، ودرسا فى البساطة والوضوح، مشيرا إلى أن مصر اتخذت العديد من الإجراءات الاقتصادية والصحية قبل جائحة كورونا ساهمت فى تخطى أزمة الجائحة بشكل كبير.
ولفت "جبر" إلى أن مبادرة القضاء على فيروس سى تمت فى زمن قياسى رغم أن الأرقام أشارت إلى إصابة 15 مليون مصرى به، وهو ما كان سيشكل كارثة مع ظهور جائحة كورونا.
"من مصر" يذاع من السبت إلى الأربعاء فى تمام الساعة الحادية عشر مساء.
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