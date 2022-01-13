الرئيس السيسي يشهد حفل تخرج دفعات الأكاديمية الوطنية للتدريب بمنتدى شباب العالم

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي،اليوم الخميس، حفل تخرج دفعات الأكاديمية_الوطنية للتدريب فى اليوم الرابع والأخير لمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ في نسخته الرابعة، الذي يعقد تحت شعار "العودة معًا".
تجدر الإشارة إلى أن النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم انطلقت يوم الاثنين الماضي، بحضور ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ، ويستضيف المنتدى نخبة من الشباب من 196 دولة من قارات: إفريقيا، أوروبا، آسيا، أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية، وتختتم فعاليات المنتدي اليوم.
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