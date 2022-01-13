/672102/موعد-مباراة-مصر-وغينيا-بيساو-فى-كأس-أمم-إفريقيا-والقنوات-الناقلة

يلتقي مصر وغينيا بيساو، السبت المقبل في الساعة التاسع مساء، في لقاء الجولة الثانية من المجموعة الرابعة، من مباريات تصفيات نهائيات كأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويشهد ملعب رومدي اديجا، على لقاء منتخبي مصر وغينيا بيساو، والتي يدخلها الفراعنة وهو يتزيل ترتيب المجموعة، بعد السقوط أمام نيجيريا بهدف نظيف في الجولة الأولى.

القنوات الناقلة لمصر وغينيا بيساو

تبث مباراة مصر وغينيا بيساو، على قناتي قناتي beIN Sports HD 2 Max و beIN Sports HD 1 Max، ولم يتم الإعلان حتى الأن عن معلق اللقاء.

يبحث المنتخب الوطني عن تحقيق الفوز، أمام غينيا بيساو، بعد السقوط أمام نيجيريا، والتي جاء بعدها العديد من الإنتقادات، بعد الخسارة والبداية الأسوء للمنتخب في البطولة في تاريخ مشاركتها.

مالي وحكم المباراة يسرقان نتيجة مباراة تونس

انتهت احداث مباراة منتخبي مالي وتونس، بنتيجة هدف دون رد، لصالح الأسود المالية، في لقاء جمع بين المنتخبين في الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة من منافسات نهائيات بطولة أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

وسجل هدف اللقاء الوحيد للمنتخب المالي ابراهيما كونيه، في الدقيقة الثامنة والأربعون من عمر المباراة، من خلال ركلة جزاء تحصل عليها المنتخب المالي.

وشهد اللقاء جدل تحكيمي بعد إطلاق حكم المباراة، صافرته قبل نهاية الوقت الأصلي من عمر اللقاء بعشرين ثانية، والتي كانت عن طريق الحكم الزامبي جاني سيكازوي.

جامبيا تضرب موريتانيا بهدف نظيف

فاز منتخب جامبيا على نظيره موريتانيا بنتيجة 1/0 على ملعب "ليمبي ستاديوم”، ضمن لقائات الجولة الأولى بدور المجموعات من كأس أمم أفريقيا.

وشهدت المبارة سوء حظ كبير لمنتخب موريتانيا الذي حاول أن يعود في المباراة ولكنه فضل في الأخير، لتألق خط دفاع وحارس جامبيا الذين كانوا يلعبون على الهجمات المرتده.

وسجل أبلي جالو هدف جامبيا الوحيد في اللقاء بالدقيقة 10، وأستطاعوا أن يحافظوا على نظافة شباكهم، ويحققوا أول انتصار بتارخهم في كأس أمم أفريقيا.