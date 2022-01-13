/672103/نورا-علي-توجيهات-الرئيس-السيسى-لتنفيذ-مشروعات-سياحية-واستثمارية-بمدينة-العلمين-الجديدة-تجعلها-قبلة-للسياحة

أكدت النائبة نورا على رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب أن توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة بشأن تنفيذ مشروعات سياحية واستثمارية بمدينة العلمين الجديدة هامة للغاية ونقلة كبيرة في قطاع السياحة من أجل خلق مقاصد سياحية جديدة بمدينة العلمين التي تعد من المدن السياحية الواعدة وسوف تجعلها مقصداً سياحياً يجذب السياح المصريين والأجانب خاصة بعد الإنجازات المبهرة والمشروعات التنموية العملاقة التي نفذتها الدولة على أرض العلمين في مجالات الزراعة والصناعة والسياحة ، والتنمية والعمران والإسكان والمدن الذكية والبنية التحتية تلك المدينة المتكاملة التي بها كافة الخدمات.

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وأضافت النائبة نورا على أنه منذ قيام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتدشين مدينة العلمين الجديدة شهدت المدينة تنمية عمرانية لا تتوقف لكى يصبح الحلم حقيقة وتتحول مدينة العلمين إلى قبلة للسياحة ومزاراً مميزاً ، وينعكس ذلك بقوة في انتعاش الحركة السياحية الوافدة إلى مصر ، وكذلك تنويع مفردات الجذب السياحي، وتوفير فرص عمل مستدامة، وضخ مزيد من العملة الصعبة ودعم الاقتصاد المصرى .

نورا علي: توجيهات السيسى لتنفيذ مشروعات سياحية واستثمارية بمدينة العلمين الجديدة تجعلها قبلة للسياحة

وأشادت رئيس لجنة السياحة بالنواب بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية تجاه القطاع الخاص وتذليل كافة العقبات أمامه وتوفير كل سبل الدعم من أجل تمكينه وتعظيم الشراكة مع المستثمرين السياحيين في مدينة العلمين الجديدة، وتصور لإقامة مناطق فندقية عالمية، واخري للتطوير العقارى ، مشيدة بما جاء خلال اجتماع دولة رئيس مجلس الوزراء أن هدف الدولة الحالي هو تولي القطاع الخاص قيادة قطاع السياحة، والعمل علي تذليل العقبات وتوفير كل سبل الدعم من أجل تمكينه للقيام بهذا الدور، لافتا إلي أن استغلال الفرص السياحية الواعدة في مصر يعود بالنفع علي الجانبين، حيث سيحقق للدولة اهدافها التنموية، ويحقق للقطاع الخاص العوائد الاستثمارية المرجوة.