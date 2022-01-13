/672106/سارة-النحاس--الرئيس-السيسي-رسم-صورة-إيجابية-متكاملة-لخدمة المجتمع-وبناء-الجمهورية-الجديدة

قالت النائبة سارة النحاس عضو مجلس النواب، أن اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى بجميع المواطنين وحرصه على توفير حياة كريمة لهم فى شتى القطاعات وتقديم الدعم لكافة مشروعات البنية الأساسية والتحتية هو إصرار علي التحدي، مشيرة إلي أن الرئيس كان دائمًا يرسم صورة إيجابية متكاملة وكان يعمل إضافة لدعم المشاريع الخدمية مع المجتمعية مع التنموية.

دوت الخليج

وأوضحت النحاس، في تصريحات خاصة لـ”دوت الخليج”، أن الدولة تعمل ونجحت في تشكيل حوافز استثمارية لتشجيع المستثمرين لضخ استثمارات في الصعيد بما ينعكس بالإيجاب على فرص التشغيل ومواجهة البطالة ومكافحة الفقر ورفع معدلات النمو الاقتصادي وكان بدعم الرئيس علي تواصل مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني ومشاركتهم بالمؤتمرات والندوات ووضع خطة متكاملة لتطوير أي قطاع فهم شركاء النجاح في المشروعات المصرية الصغيرة والمتوسطة والعملاقة مما أدي إلي لفت أنظار العالم لمصر والجمهورية الجديدة وعاد علي المواطنين بالثقة، وأن الدولة بتساعد في كل المجالات ومبادرة حياة كريمة رفعت مستوى الخدمات المقدمة لهم.

سارة النحاس: الدولة نجحت في تشكيل حوافز استثمارية لتشجيع المستثمرين لضخ استثمارات في الصعيد

وأشارت عضو مجلس النواب، إلي أنه الجدير بالذكر أن إهتمام الرئيس بمجال المياه والصرف الصحي ومحطات المعالجة ومبادرات ترشيد الاستهلاك المياه واستغلال المياه الجوفية، قائلة: أن المجال هذا كان مصدر قلق الفترة السابقة ولكن ماحدث كان طفرة كبيرة فى مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى لرفع كفاءة محطات مياه هو الشرب لمواجهة مشاكل انقطاع وضعف المياه للتيسير وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم وأن خطة تنفيذ تلك المشروعات يتم العمل بها على قدم وساق وفقًا للبرنامج الزمنى المحدد لتلبية احتياجات المواطنين من تلك المرافق الأساسية.

اليوم.. ختام فعاليات منتدى شباب العالم 2022 بحضور الرئيس السيسي

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الخميس، ختام فعاليات منتدى شباب العالم 2022، والذى شهد على مدار ثلاثة أيام مناقشات هامة.

وشهدت جلسة أمس الأربعاء حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الجلسة الرئيسية بعنوان "تجارب تنموية في مواجهة الفقر"، بمشاركة قائمة تضم نُخبة من المتحدثين وهم، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية،وايلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر،وحسن بوهزاع، رئيس الاتحاد العربي للتطوع،وآية عمر، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، وأليكس ستيفاني، المؤسس والعضو المنتدب لشركة "بيم" لرعاية المشردين وفاقدي المأوى، وسارة البطوطي، رئيسة ومؤسسة شركة "إيكو كونسلت"،وميكايلا سيسني،المستشار المستقل ومؤسس شركة "بريام جلوبال" لرعاية ذوى الهمم.