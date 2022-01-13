تشييع جثمان وحيد السنباطي بعد قليل

دوت الخليج تنشر موعد جنازة وحيد السنباطي

جنازة وحيد السنباطي

وتوفى الفنان ومدير تحرير الأخبار وحيد السنباطي مساء أمس الأربعاء 12 يناير، ليكون الخبر صدمة على الوسط الصحفي والفني، وكتب ابن شقيقه عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «بسم الله الرحمن الرحيم (كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون) توفى إلى رحمة الله تعالى عمي وحيد السنباطي».

وتابعا: «الله يرحمه له وعافه واعف عنه و ادخله جنتك بغير حساب ولا سابقة عذاب ولا عتاب و الهمنا و الهم أهله الصبر و السلوان ولا حول ولا قوة الا بالله.. وانا لله وانا اليه راجعون». واختتم مطالبا الجمهور بالدعاء له: «ادعوله بالرحمه و المغفرة».

آخر ظهور وحيد السنباطي

وكان آخر ظهور للفنان الراحل على شاشات التلفزيون من خلال مسلسل سلسال الدم بأجزائه المختلفة، ومن بطولة عبلة كامل ورياض الخولي وأحمد سلامة ورانيا فريد شوقي والعديد من الفنانين، ومن تأليف مجدي صابر وإخراج مصطفى الشال.

من هو وحيد السنباطي؟

وحيد السنباطي ممثل مصري، ومن أشهر أعماله، مسلسل وحلقت الطيور نحو الشرق في عام 2002، ومسلسل الدالي ج1 في عام 2007، ومسلسل سلطان الغرام في عام 2007، ومسلسل بره الدنيا في عام 2010.

وسبق أن شارك الراحل وحيد السنباطي في مسلسلات ولاد السيدة والقاصرات والخفافيش وبفعل فاعل وخطوط حمراء والدالي وبرة الدنيا وزمن عماد الدين والعصيان وسلطان الغرام، كما شارك أيضا في بعض الأعمال السينمائية من خلال أفلام الهاربتان وصياد اليمام ودنيا وخالي من الكوليسترول.

أعمال وحيد السنباطي

وتعاون وحيد السنباطي مع العديد من المخرجين الكبار ومنهم رأفت الميهي ومصطفى الشال وأحمد صقر ومجدي أبو عميرة ويوسف شرف الدين وغيرهم من المخرجين.

ويرجع سبب وفاة الإعلامي وائل الإبراشي إلى إصابته بكورونا نهاية عام 2020، حيث استمرت الإصابة بالفيروس معه منذ ذلك الوقت وحتى الآن بسبب مضاعفات الفيروس وتهالك الرئية كما كان لها دور في إبعاده عن شاشة التليفزيون.