/672111/حسام-المندوه-جهود-القيادة-السياسية-نجحت-في-منع-مصر-من-الوصول-لمصير-الدول-المجاورة

أكد الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو مجلس النواب، أن مصر تسلك الطريق السليم نحو الدولة القوية المستقرة التي سينعم شعبها بكل خير، بفضل جهود أبناءها وفي مقدمتهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يسعى دوما لسباق الزمن من أجل تحقيق طموحات أبناء الوطن.

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وأشار المندوه، إلى أن الشعب المصري أيضا له دور كبير في تحقيق النجاحات التي تشهدها الدولة المصرية، لاسيما وأنه تحمل كثيرا تبعات وآثار برنامج الإصلاح الاقتصادي.

ولفت حسام المندوه، إلى أن ما تشهده بعض الدول المحيطة يؤكد أننا في وضع أفضل بكثير، على الرغم مما واجهناه من تحديات وصعوبات الفترة الماضية.

وقال عضو مجلس النواب: كنت في زيارة للعاصمة اللبنانية بيروت هذه المدينة الساحلية الساحرة لما تتمتع به من طبيعتها الفريدة وجمال جبالها وكرم شعبها، إلا أنني حزنت لما رأيت من انهيار اقتصادها وبنيتها التحتية.

حسام المندوه: ما تشهده بعض الدول المحيطة يؤكد أننا في وضع أفضل بكثير

وتابع المندوه: حزنت من تدهور الليرة اللبنانية، والتي كان يعادل الدولار ١٥٠٠ ليرة، والآن أصبح بنحو ٣٠ ألف ليرة، وهنا تذكرت عندما وصل الدولار لنحو ٢٠ جنيها، وتراجع ليصل نحو ١٥،٥ جنيها فقط.

وأكد عضو مجلس النواب، أن تراجع العملة اللبنانية يعكس مدى تدهور اقتصاد الدولة وزيادة نسب الفقر بين عدد كبير من مواطنيها، متابعا: وعلى الرغم من ذلك لا يزال اللبنانيين يتمسكون بالحياة رغم آلامهم وأوجاعهم.

وأوضح مدى معاناة الشعب اللبناني بسبب قلة المرتبات وعدم القدرة في الوفاء بالاحتياجات اليومية، قائلا: حتى وصل الأمر لعدم القدرة على رد الضريبة على المبيعات للأجانب ورد الموظفين: "نحن في ظروف استثنائية ومعندناش فلوس".

وأشار إلى تهالك البنية التحتية ووصل الأمر إلى استخدام المولدات لتعويض الكهرباء التي تنقطع بشكل مستمر وشكاوى المواطنين بشكل مستمر.

واختتم النائب حسام المندوه الحسيني، قائلا: هذه الزيارة ذكرتني بما كنا نتخوف في مصر من الوصول إليه، لولا تماسك أبناء الوطن خلف القيادة السياسية، وما شهدته الدولة من جهود وإنجازات كبيرة في كافة القطاعات وبجميع أنحاء الجمهورية.