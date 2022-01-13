/672112/التمثيل-مهنة-ذكورية--تصريحات-هند-صبري-الجريئة-في-برنامج-تفاعلكم

ظهر الفنانة هند صبري في برنامجد تفاعلكم، والذي يتم عرضه على قناة العربية، مع الإعلامية سارة دندراوي، وصرحت فيه عدد تصريحات عن المجتمعات العربية وما يواجهها من قضايا هامة، عن عملها المقرر عرضه بعد أيام، وهو مسلسل البحث عن علا.

دوت الخليج ينقل لكم بعض من تصريحات الفنانة هند صبري في برنامج تفاعلcom

هند صبري ضيفة برنامج تفاعلكم

أستضافت الإعلامية سارة دندراوي في برنامجها اليومي تفاعل com، على قناة العربية، الفنانة هند صبري لتخرج منها العديد من التصريحات عن أعمالها، ووخلال اللقاء خرجنا لكم ببعض من التصريحات التي قالتها هند، وسنعرضها لكم فيما يلي..

تصريحات هند صبري عن مسلسل البحث عن علا

- مسلسل البحث عن علا فيه كل المقومات التي أحبها الجمهور، ولكن يتناول قصة مختلفة لتحقيق هدف جديد.

- بعد مرور 12 عام على شخصية علا عبد الصبور، سيناقش البحث عن علا ما تواجه الآن من تحديات جديدة.

- عايزة أتجوز كان هدفه مواجهت الصراع على الزواج، والضغوط التي يخلقها المجتمع عليها.

- مسلسل البحث عن علا يناقش قضايا يواجهها المجتمع العربي في السنوات الأخيرة.

- نحن بحاجة لسرد المزيد من القصص نسائية، ولكن بشكل موضوعي وحقيقي.

- سعدت بدوري كمنتج منفذ في مسلسل البحث عن علا، رغم أنه كان مجهودًا إضافيًا.

- هذا طبيعي في العالم كله، كثيرات من الممثلات في هوليود يعملنا منتجات منفذات.

ترجمة مسلسل البحث عن علا

- سيتم ترجمت مسلسل البحث عن علا إلى أكثر من30 لغة ولهجة، وهذا يلقي علينا مسؤلية كبيرة.

- بترجمة المسلسل سنتمكن من مخطبة العديد من المجتمعات المختلفة.

- سعيدة بالعمل مع نتفليكس، وهم أصحاب فكرة الترجمة لنشر المسلسل.

عالم ذكوري

- مازالت مهنة التمثيل مهنة ذكورية ونسعى لتغيير هذا.

- سيطرت الرجال على مهنة التمثيل ومهن أخرى ليست ذنبهم، ولكن نريد عرض الإختلافات بين الرجل والمرأة في كل المجالات.

برنامج تفاعلكم

برنامك تفاعلكم "تفاعل com" يُقدم يوميًا مع الإعلامية سارة الدندراوي، علا قناة العربية في الساعة 6مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية.