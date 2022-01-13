/672113/وكيل-صحة-البحيرة-يتفقد-أحول-المرضى-بالمستشفى-الصدري

تفقد الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة صباح اليوم يرافقه الدكتور حمودة الجزار وكيل المديرية، مستشفى الصدر بدمنهور ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وتابع "وكيل الوزارة " خلال الجولة انتظام سير العمل والخدمات الطبية المقدمة للمرضى وأعمال التطوير الجاري تنفيذها بالمستشفى لرفع كفاءة وتوسعة أقسام المستشفى المختلفة وزيادة القوة الاستيعابية لخدمة المرضى بالمحافظة.

كما تابع وكيل الوزارة خلال الجولة مستشفى الرمد بدمنهور وتفقد معظم الأقسام بالمستشفى وكذلك التوسعات الجديدة والتجهيزات الحديثة وتأكد من انتظام سير العمل وتقديم الخدمة الطبية للمرضي علي الوجه الأمثل كما اطمأن على مدي توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفى و تواجد الأطقم الطبية بجميع الأقسام.

واكد وكيل الوزارة خلال الجولة علي المتابعه الدورية ومتابعة أحول المرضى وتوفير سبل الرعاية الكاملة وشدد علي المتابعه المستمرة والمكثفة لمنافذ تقديم الخدمة الطبية والسعي قدما بالارتقاء بالمنظومة الصحية بالبحيرة

صحة البحيرة ومستشفى الرمد بدمنهور تحصدان المركز الاول على مستوى الجمهورية

أشاد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة بحصول مديرية الصحة والسكان بالبحيرة بقيادة الدكتور محمود طلحة وكيل الوزارة على المركز الأول على مستوى الجمهورية في تحقيق أعلي درجات الإنجاز والجودة في مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار للجراحات والتدخلات الحرجة، وكذا فوز مستشفى الرمد بدمنهور بالمركز الاول على مستوى مستشفيات الجمهورية

كما اعرب المحافظ عن خالص شكره وتقديره لفرق العمل بالمبادرة بكافه مستشفيات المحافظة لحرصهم على زيادة معدلات الإنجاز ورضا المنتفعين.

وكيل صحة البحيرة يتفقد أحول المرضى بالمستشفى الصدري

مشيدا بانجاز مستشفى الرمد بدمنهور بقيادة الدكتور هاني غيث وكذا جهود المديرية والدكتور حمودة الجزار وكيل المديرية والدكتورة غادة نصر نعيم مسئولة قوائم الانتظار بالمديرية وكافة الأطقم وفرق العمل بقيادة الدكتور محمود طلحة وكيل الوزارة لتحقيق أعلى درجات الإنجاز والجودة على مستوى الجمهورية بالمبادرة الرئاسية

وأكد المحافظ على اهميه المبادرة فى الإرتقاء والنهوض بمنظومة الرعاية الصحية والعمل على توفير الخدمات الصحية المتكاملة للمواطنين من خلال تطوير ورفع كفاءة المستشفيات العامة والمركزية بالقرى والمراكز والنجوع والقضاء على قوائم الإنتظار تخفيفاً عن كاهل المرضى .