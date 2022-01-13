/672114/فريدة-الشوباشي-الفقر-أخطر-من-فيروس-كورونا-والرئيس-السيسي-واجهه-بـ-حياة-كريمة

أشادت النائبة الدكتورة فريدة الشوباشي، عضو مجلس النواب ، انطلاق النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، بمدينة شرم الشيخ، وبمشاركة وفود من 196 دولة على مستوى العالم، ولمدة 4 أيام فى لفترة من 10 : 13 يناير، وبحضور الرئيس السيسي، مؤكدة أن الرئيس السيسي منذ توليه الحكم وهو يعي خطورة الفقر وما قد يخلفه من جهل وتخلف لا يمكن بما يشكل مثلث لا يمكن الخروج منه.

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