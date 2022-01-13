عاجل- الرئيس السيسى يتسلم شهادة اعتماد الأكاديمية الوطنية للتدريب

جدة - نرمين السيد - تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسى شهادة اعتماد الأكاديمية الوطنية للتدريب من ريس هيلفر منسق اعتماد أول مؤسسة "أسيت"، وذلك خلال فعاليات حفل تخرج دفعات الأكاديمية الوطنية للتدريب باليوم الرابع والأخير من منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة.





وقال ريس هيلفر إن فريق الأكاديمية الوطنية للتدريب بدأت رحلة مميزة للحصول على شهادة الاعتماد الأمريكية فى التعليم، وقد زار وفد من مركزنا الأكاديمية الوطنية للتدريب وشاهد مدى الجودة والأساليب الممتازة التى تطبقها الأكاديمية لذلك كانت النتيجة هى منحها شهادة الاعتماد لمدة 5 سنوات وذلك عن جدارة.

ومنتدى شباب العالم حدث سنوى عالمى يقام بمدينة شرم الشيخ فى جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وانطلق المنتدى عبر ثلاث نسخ فى الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019.

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم.

واعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم فى مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.