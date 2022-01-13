سفير مصر ببروكسل يلتقى كبار المسئولين بالاتحاد الأوروبى لبحث ملفات التعاون

جدة - نرمين السيد - التقى الدكتور بدر عبدالعاطى، سفير جمهورية مصر العربية لدى مملكة بلجيكا ودوقية لوكسمبورج ومؤسسات الاتحاد الأوروبى، بكل من المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبى لحقوق الإنسان "إيمون جيلمور"، ونائبة سكرتير عام جهاز الخدمة الخارجية للمفوضية الأوروبية والمعنية بالشئون الاقتصادية والقضايا الدولية "هيلينا كونيج"، ومدير مكتب المفوض الأوروبى لسياسة الجوار والتوسيع "لازلو كرستوفى"، حيث تناولت المقابلات التطورات الإيجابية التى تشهدها العلاقات المصرية الأوروبية وسبل تعميق التعاون فى كافة المجالات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية.





واستعرض عبد العاطى جهود الحكومة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة، مبرزا تحقيق مصر لمعدلات نمو إيجابية خلال جائحة كورونا ضمن دول قليلة استطاعت تحقيق ذلك، بالإضافة إلى التطوير الشامل للقطاعات الحيوية كالنقل والمواصلات والبنية التحتية، وكذا بناء 14 مدينة ذكية جديدة، مع تطلعنا لمزيد من انخراط الشركات الأوروبية فى عملية التطوير الجارية من خلال ضخ استثمارات جديدة.

وتطرقت المقابلات إلى جهود الحكومة المصرية لإعلاء قيم المواطنة وتمكين المرأة وذوى الاحتياجات الخاصة والشباب مع الإشارة إلى انعقاد النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم، فضلا عن قانون الجمعيات الأهلية وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لتحسين مستوى معيشة المواطن المصرى وتوفير حياة كريمة له من خلال المبادرات الرئاسية المختلفة.

وتناولت اللقاءات متابعة ما تم التباحث حوله خلال لقاء رئيس الجمهورية ووزير الخارجية مع المفوض الأوروبى للجوار والتوسيع بتاريخ 24 أكتوبر 2021 بشأن التعاون مع مصر فى المجالات التنموية، ومجال تصنيع اللقاحات فى إطار جهود الدولة لتصبح مصر مركزا عالميا لتصنيع اللقاحات وتصديرها للقارة الإفريقية، خاصة فى ضوء الإمكانيات الكبيرة التى تمتلكها مصر فى هذا المجال من قدرات علمية وفنية فضلا عن البنية التحتية ومرافق التخزين.

وناقشت اللقاءات الإمكانات المتوفرة لدى مصر لتحقيق شراكة إستراتيجية مع الاتحاد الأوروبى فى مجال الطاقة المتجددة والنظيفة، والخطوات الجادة التى تتخذها الحكومة المصرية لإنتاج الهيدروجين الأخضر، والمشروعات العملاقة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والرياح، وذلك ضمن الجهود المصرية فى إطار التحول الأخضر ووفقا للأوليات المصرية فى هذا الصدد، حيث أشاد الجانب الأوروبى بتلك الجهود مع الإشارة إلى الأهمية التى يوليها الاتحاد الأوروبى لاستضافة مصر لقمة المناخ COP27 العام الجارى، وتطلعه للتنسيق مع الجانب المصرى فى هذا الشأن.