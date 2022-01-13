قومى المرأة يشيد بدعم السيدة انتصار السيسى للنساء

وأعربت الدكتورة مايا مرسى، فى بيان أصدرته اليوم، عن بالغ فخرها وسعادتها بكلمات السيدة الأولى "انتصار السيسى" الداعمة للمرأة المصرية، ولاهتمامها بلقاء عدة نماذج لسيدات ملهمات والاستماع اليهن.
وقالت: "إن هذا اللقاء يؤكد ما يحظى به ملف المرأة من اهتمام قوى ومباشر من القيادة السياسية المصرية المتمثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وقرينته السيدة انتصار السيسى ".
وأضافت: "النجاح المشهود له فى ملف تمكين المرأة المصرية لم يكن ليتحقق دون هذا الدعم والمساندة، فكل الشكر والتقدير والاحترام ".
وأكدت رئيسة المجلس أن منتدى شباب العالم يعد منصة عالمية هامة تجمع الشباب والشابات من مختلف دول العالم مع نخبة من صناع القرار والخبراء والمتخصصين والشخصيات الملهمة حول العالم مما يعد فرصة عظيمة للإطلاع على الثقافات والحضارات المختلفة، والتعرف على التجارب المتنوعة فى القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، وفتح الأفاق لتبادل الخبرات وثقل المهارات فى مختلف المجالات.
وأوضحت أن هذا يساهم بلا شك فى خلق جيل جديد واع واعد منفتح على العالم بثقافاته المتنوعة، مدركا لقيمة التنوع والاختلاف واحترام وتقبل الأخر.
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