عاجل- قطع المياه عن 22 منطقة بالقاهرة والجيزة لمدة تصل لـ12 ساعة

جدة - نرمين السيد - وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، انقطاع المياه عن المناطق التالية (أبورواش - المنطقة الصناعية بأبورواش - طريق مصر إسكندرية الصحراوى ابتداءا من حازم حسن - نيو جيزة - كرداسة - المجادلة - مديرية الأمن الجديدة - العمليات الخاصة - وادى دجلة - سامكريت- مونتن فيو) وذلك اعتبارا من الساعة العاشرة من مساء يوم الجمعة الموافق 14/1/2022 وحتى الساعة السادسة من صباح يوم السبت الموافق 15/1/2022 وذلك لمدة 8 ساعات.

وأكدت الشركة أن سبب الانقطاع قيام جهاز مدينة 6 أكتوبر بتحويل خط المياه قطر 800 مم بميدان جهينة محور 26 يوليو.

من جهة أخرى، أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، عن قطع مياه الشرب عن عدة مناطق بمحافظة القاهرة، السبت المقبل؛ من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 10 مساء.

وقالت الشركة، فى بيان، إن ذلك يأتى نظرا لأعمال الربط واللحامات الخاصة بتحويل مسار خط المياه قطر 800 مم بامتداد ترعة الجندى بمنطقة حدائق القبة المتعارضة مع أعمال نفق الصرف الصحى التابع للجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى.

وأكدت الشركة على أنه سيتم قطع المياه عن مناطق (فندق الماسة- امتداد رمسيس 37 - المهمات- المنطقة المركزية العسكرية- الكلية الفنية العسكرية- جامعة الأزهر- نادى السكة- نادى مدينة نصر- مدينة التوفيق- الاستاد- أرض المعارض مدينة نصر)؛ اعتبارا من 15 يناير الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة العاشرة مساء نفس اليوم.

وأوضحت الشركة أنه تم تدبير سيارات مياه صالحة للشرب موجودة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.