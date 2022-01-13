وزير الإنتاج الحربى يتفقد سير الأعمال بـ«حلوان للأجهزة المعدنية»

جدة - نرمين السيد - واستمع الوزير إلى عرض تقديمى عن أنشطة شركة حلوان للأجهزة المعدنية (مصنع 360 الحربى) والموقف التنفيذى للمشروعات التى تشارك فى تنفيذها إلى جانب الإطلاع على خطط المشروعات المستقبلية التى تقوم بها الشركة للتطوير وزيادة الإنتاجية، ثم تفقد وزير الدولة للإنتاج الحربى خطوط الإنتاج بالشركة والتى تساهم فى توفير مطالب القوات المسلحة كما يتم الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بها لتصنيع منتجات مدنية وفقا لأحدث معايير الجودة العالمية، حيث تم تفقد خطوط إنتاج (السخانات، البوتجازات، الغسالات، التكييفات، الثلاجات والديب فريزر) لافتا إلى أن شركة حلوان للأجهزة المعدنية تعد من الشركات الرائدة فى مجال صناعة الأجهزة المنزلية فى مصر والشرق الأوسط وتشارك بمنتجاتها فى المبادرات والمشروعات التنموية الهامة مثل "حياة كريمة" ومشروعات الإسكان مثل "الأسمرات" و"أهالينا" و"بشاير الخير" كما تحظى منتجاتها بثقة الأسرة المصرية ومختلف الجهات بالدولة وهو ما يتطلب القيام بالمزيد من التطوير وتحسين الأداء.

وأكد الوزير محمد أحمد مرسى أن خطوط الإنتاج بالشركة (مصنع 360 الحربى) تضاهى خطوط الإنتاج العالمية ويتوفر بها مهندسين وعاملين على أعلى مستوى من الكفاءة والذين يتم الحرص دوما على تأهيلهم وإمدادهم بأحدث ما تم التوصل إليه من تكنولوجيات إلى جانب تمكين الشباب من تولى المناصب القيادية المختلفة، كما أكد على حرص وزارة الإنتاج الحربى على تطوير خطوط الإنتاج بالشركات التابعة بشكل دورى للعمل وفق أحدث تكنولوجيات التصنيع العالمية، مشددا على حرصه على متابعة مستجدات المشروعات التى يتم تنفيذها بمختلف الشركات والوحدات التابعة للوقوف على مدى الالتزام بالمخطط الزمنى للإنتهاء من المشروعات الجارى تنفيذها.

وشدد الوزير على أهمية الحفاظ على التكامل بين شركات ووحدات الإنتاج الحربى بما يساهم فى تحقيق التنمية المستدامة والشاملة بالبلاد ويعود بالنفع على المواطن والاقتصاد القومى، كما حث العاملين بالشركة (مصنع 360 الحربى) على بذل المزيد من العمل والجهد لرفعة شأن الإنتاج الحربى والوطن ككل، مشددا على أهمية التعاون ما بين الشباب وأصحاب الخبرات لتطوير الأداء بالشركة.

وصرح المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى للوزارة محمد عيد بكر بأن هذه الزيارة تأتى فى إطار الحرص على تفقد الشركات والوحدات التابعة للإنتاج الحربى بهدف متابعة مستجدات تنفيذ المشروعات التى تقوم بها، ومناقشة الخطط المستقبلية الموضوعة وسبل تحقيقها وتحفيز العاملين لبذل المزيد من الجهد لتحقيق الخطط الإنتاجية، لافتا إلى أن الوزارة تعد الركيزة الأولى للتصنيع العسكرى وأحد الأذرع الصناعية للدولة من خلال استغلال فائض طاقتها الإنتاجية لتعميق التصنيع المحلى وصولا للتصدير للخارج مضيفا أن هذا الدور لن يكتمل إلا بجهد وسواعد أبناء الإنتاج الحربى لدفع عجلة الإنتاج والتنمية إلى الأمام.

رافق وزير الدولة للإنتاج الحربى خلال الزيارة المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب والمهندس محمود عرفات مستشار الوزير والمهندسة جانيت صبحى مساعد الوزير للشئون الفنية والدكتور مهندس صلاح جمبلاط رئيس القطاعات الفنية بالهيئة والمهندس هشام خطاب رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم والمحاسب سمير سالم رئيس القطاعات المالية والاقتصادية بالهيئة.