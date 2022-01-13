السيدة انتصار السيسى: المصريون قادرون على الإبداع إذا ما أتيحت لهم الفرصة

جدة - نرمين السيد - وأضافت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "الفيسبوك": "ما شهدته من منتجات رائعة وعروض مبهرة بأيدى شباب وشابات مصر، لا سيما من قرى الريف وأهل سيناء، يثبت أن المصريين قادرون على الإبداع والعطاء إذا ما أتيحت لهم الفرصة، وهو ما نقوم به منذ سنوات ونعمل على تعزيزه عبر مشروعنا الكبير "حياة كريمة".

واختتمت: كما أود أن أحيى النماذج الشبابية الملهمة ومن التقيت بهم فى startup vein، فقد رأيت فى أفكارهم وأحلامهم، أمل مصر ومستقبلها.