عاجل- ريس هيلفر: الأكاديمية الوطنية للتدريب حصلت على شهادة اعتماد عن جدارة

جدة - نرمين السيد - وأضافت هيلفر خلال فعاليات حفل تخرج دفعات الأكاديمية الوطنية للتدريب باليوم الرابع والأخير من منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن مؤسسات التعليم هى مصانع البشر، إن فريق الأكاديمية الوطنية للتدريب بدأت رحلة مميزة للحصول على شهادة الاعتماد الأمريكية فى التعليم، وقد زار وفد من مركزنا الأكاديمية الوطنية للتدريب وشاهد مدى الجودة والأساليب الممتازة التى تطبقها الأكاديمية لذلك كانت النتيجة هى منحها شهادة الاعتماد لمدة 5 سنوات وذلك عن جدارة.

وتتضمن فعاليات الجلسة الختامية عروضا لأربعة شباب وهم، جون يوهانسن، من جنوب السودان، وأوكافور شينازا، من نيجيريا، وحاتم فتحى، من مصر، ودينا حسن، من مصر، وتلى العروض كلمة لممثل هيئة اعتماد التدريب الأمريكية.

ويقدم ممثل هيئة اعتماد التدريب الأمريكية "ACCET، شهادة الاعتماد إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتلقى دكتورة رشا راغب، المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب كلمتها، ثم يسلم الرئيس السيسى، شهادات التخرج لخريجى الأكاديمية الوطنية.

منتدى شباب العالم حدث سنوى عالمى يقام بمدينة شرم الشيخ فى جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وانطلق المنتدى عبر ثلاث نسخ فى الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019.

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم.

واعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم فى مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.