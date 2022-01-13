سفيرة مصر فى موريشيوس تستقبل رئيس الكوميسا

جدة - نرمين السيد - وتطرق رئيس مجلس أعمال تجمع الكوميسا إلى زيارته الأخيرة إلى القاهرة فى ديسمبر الماضى لحضور اجتماعات مجلس الأعمال الإفريقى.
وأعرب عن تفاؤله بتنامى حجم التبادل التجارى بين مصر وموريشيوس وإقبال عدد كبير من المستوردين الموريشيين على استيراد الخضر والفاكهة والمنتجات الغذائية المصنعة من مصر، مشيرا إلى جودة المنتجات المصرية المتواجدة فى السوق الموريشية وتطلعه إلى زيادة تواجد منتجات المنسوجات والملابس المصرية المصنوعة من القطن المصرى.
من جانبها، أشادت السفيرة المصرية بالنمو المستمر للعلاقات المصرية الموريشية فى مختلف المجالات، مشيرة إلى أهمية زيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين، ولا سيما فى ضوء عضوية البلدين فى تجمع الكوميسا.
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