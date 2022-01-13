السفيرة المصرية لدى موريشيوس تستقبل الرئيس الحالي لمجلس أعمال تجمع الكوميسا

استقبلت السفيرة د. علياء سمير برهان، سفيرة مصر لدى موريشيوس، Marday Venketasamy الرئيس الحالي لمجلس أعمال تجمع الكوميسا ونائب رئيس مجلس الأعمال الإفريقي.
تطرق رئيس مجلس أعمال تجمع الكوميسا إلى زيارته الأخيرة إلى القاهرة في ديسمبر الماضي لحضور اجتماعات مجلس الأعمال الإفريقي، وأهميتها. وأعرب عن تفاؤله بتنامي حجم التبادل التجاري بين مصر وموريشيوس وإقبال عدد كبير من المستوردين الموريشيين على استيراد الخضر والفاكهة والمنتجات الغذائية المصنعة من مصر، مشيرًا إلى جودة المنتجات المصرية المتواجدة في السوق الموريشية وتطلعه إلى زيادة تواجد منتجات المنسوجات والملابس المصرية المصنوعة من القطن المصري.
من جانبها، أشادت السفيرة المصرية بالنمو المستمر للعلاقات المصرية الموريشية في مختلف المجالات، مشيرة إلى أهمية زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، ولا سيّما في ضوء عضوية البلدين في تجمع الكوميسا.
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