/672127/تفاصيل-ضبط-7-طن-لحوم-مفرومه-وكبدة-مجمدة-مجهولة-المصدر-بدمنهور

وأسفرت عن ضبط مصنع منتجات لحوم يعمل بدون ترخيص وبحيازتة منتجات مجهولة المصدر تم التحفظ على كميه ٧ طن و٢٠٠ كجم من الكبده المجمده واللحوم المفرومه والمنتجات النهائيه من اطباق الكفته والكبده والفول الصويا وآلاف العبوات الفارغه والاطباق والكراتين ولون صناعي، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف.

وشدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على تكثيف الحملات التموينية على المخابز والأسواق والمحلات والمصانع الغير مرخصة لمكافحة الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر ورديئة الصنع، ومنتهية الصلاحية، مع إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين .

ضبط ٢ طن لحوم مجمدة مجهولة المصدر بالبحيرة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المحاسب مجدى الخضر ، بالتنسيق مع مباحث التموين حملات تموينية مكثفة على الأسواق والمحلات والمخابز ومنافذ البيع بالمحافظة.

وأسفرت تلك الحملات بمركز ومدينة كفر الدوار عن ضبط ٢ طن لحوم مجمدة مجهولة المصدر بعدد ١٠٠ كرتونة لحوم مستوردة مجمدة زنة الكرتونة ٢٠ كجم، كما تم ٤٥ علبة جبنة منتهية الصلاحية، وضبط ٣٦ زجاجة ماء ورد سعة واحد لتر منتهية الصلاحية.

بالإضافة إلى تحرير محضرين عدم إعلان عن الاسعار، وبمركز ومدينة ابو المطامير تم تحرير ٣محاضر ذبح خارج السلخانة بكمية قدرها ٩ كجم لحوم غير صالحة، وضبط ٨ محاضر لمخابز لنقص وزن الرغيف مابين ٧ جرام و ١٢ جرام، ومحضرين مواصفات و محضر عدم إعلان عن اسعار، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.