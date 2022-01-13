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استعرضت الدكتورة رشا راغب رئيس الاكاديمية الوطنية لتدريب الشباب، خلال حفل تخريج دفعة جديدة من الأكاديمية الوطنية للتدريب، ضمن فعاليات منتدى شباب العالم بحضور الرئيس السيسي، دور الاكاديمية في تخريج جيل قادر على القيادة قادر على المواجهة.

دوت الخليج

وقالت الدكتورة رشا راغب رئيس الأكاديمية الوطنية للتدريب، ان الرئيس السيسي اصدر قرار بانشاء الاكاديمية في 2017، وذلك بهدف الاستثمار في الشباب والذي تعد اغلى الثروات التي نمتلكها.

رشا راغب: رؤية الرئيس السيسي كانت واضحة بشأن الأكاديمية الوطنية في اخراج رجل دولة يليق بالجمهورية الجديدة

ونوهت راغب ان رسالة الرئيس السيسي كانت واضحة في انشاء كيان مختلف قادر على اخراج رجل دولة يليق بعصر الجمهورية الجديدة، فكانت الاكاديمة هي المشروع القومي لبناء الانسان، حيث اصبحت بنك للقيادات ومصنع للقادة.

وتابعت الدكتورة رشا راغب أن الاكاديمية قادره على تدريب وتأهيل عناصر مميزه تتواكب مع نهضه الجمهوريه الجديده وتوافق رؤيه مصر 2030 والنهوض بالدوله المصريه في مختلف القطاعات.

عن منتدى شباب العالم

منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقد انطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019. ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم. وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.