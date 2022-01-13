/672137/رشا-راغب--الاكاديمية-الوطنية-قدمت-159-برنامج-لتدريب-28800-شخص

استعرضت الدكتورة رشا راغب رئيس الاكاديمية الوطنية لتدريب الشباب، خلال حفل تخريج دفعة جديدة من الأكاديمية الوطنية للتدريب، ضمن فعاليات منتدى شباب العالم بحضور الرئيس السيسي، دور الاكاديمية في تخريج جيل قادر على القيادة قادر على المواجهة.

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وقالت رشا راغب ان الرئيس السيسي قد وجه مع بداية انطلاق الاكاديمة الوطنية للتدريب ان تساهم في اخراج رجال دولة قادرين على تولي المسئولية تحت ايض ضغوط، منوهة بعد هذه الاكاديمة على الشكل النكطي لمؤسسات التدريب، حيث انه يوجد محتوبات متطورة للتدريب.

رشا راغب : الاكاديمية الوطنية قدمت 159 برنامج لتدريب 28800 شخص

وتابعت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للاكاديمية الوطنية للتدريب ان الاكاديمة قدمت ما يقرب من 159 برنامج ل 28800 متدرب.

واكملت راغب:" سوف نقوم باطلاق البنامج الرئاسي لتأهيل النشء للقيادة والبرنامج الرئاسي لتأهيل الباحثين للقيادة، والبرنامج الرئاسي الشباب العربى للقيادة.

عن منتدى شباب العالم

منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقد انطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019. ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم. وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.