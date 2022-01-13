رسمياً.. أستون فيلا يضم لوكاس دين بعد صفقة كوتينيو

/672116/رسميا-أستون-فيلا-يضم-لوكاس-دين-بعد-صفقة-كوتينيو

كشف نادي أستون فيلا الإنجليزي، عن ثاني صفقاته الشتوية، بعد ضم جناح برشلونة على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري، البرازيلي فيليب كوتينيو.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتوصل أستون فيلا لاتفاق مع غريمة المحلي إيفرتون على ضم الظهير الأيسر، لوكاس دين، دون الكشف عن عدد سنوات عقد الفرنسي الذي سبق ولعب في صفوف برشلونة وباريس سان جيرمان.

لوكاس دين

يبلغ لوكاس دين 28 عامًا، ونجح في تحقيق الفوز بلقب الدوري الإسباني والفرنسي ومثل بلده في كأس العالم وكأس أمم أوروبا.

وعلق ستيفن جيرارد، المدير الفني لفريق أستون فيلا، على التعاقد مع دين، وقال: "عندما أصبح لوكاس متاحًا، انتهزنا الفرصة لإحضاره إلى النادي".

واختتم: "التوقيع مع لاعب مثل دين يمتلك إمكانيات فنية رائعة في يناير، يعد إضافة رائعة لفريقنا والتعاقد معه مثير لنا وللجماهير".

محمود حسن تريزيجية

بعد حوالي 10 أشهر من الغياب، وقبل يوم من انضمامه لمنتخب مصر استعدادا لكأس الأمم الإفريقية، شارك محمود حسن "تريزيجيه" في آخر 10 دقائق من خسارة فريقه أستون فيلا أمام برينتفورد.

وتقدم داني إينجز أولا للضيوف "أستون فيلا" من صناعة إيمي بوينديا في الدقيقة 10، ولكن يوان ويسا تعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 42.

وحسم مادس روسيرليف المباراة لصالح برينتفورد في الدقيقة 83 بمتابعة لتسديدته التي ارتدت من الحارس إيمي مارتينيز.

وبهذا الفوز يرفع برينتفورد رصيده للنقطة 23 ليحتل المركز الثاني عشر من أصل 19 مباراة، وفي الجانب المقابل تجمد رصيد أستون فيلا عند النقطة 22 من أصل 19 مباراة، في المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

نتيجة مباراة أستون فيلا ضد تشيلسي

حقق نادي تشيلسي الفوز على نظيرة نادي أستون فيلا، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة التاسعة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونجح أستون فيلا بقيادة ستيفين جيرار المدير الفني للفريق، من تسجل أول أهداف اللقاء في الدقيقة 28 من عمر المباراة، عن طريق ريتشي جيمس، منخلال مات تارجت أرسل تمريرة عرضية من جهة اليسار حاول ريتشي جيمس تشتيتها برأسه ولكن مرت من فوق الحارس إدوارد ميندي وسكنت الشباك.

عاد تشيلسي بهدف التعادل في الدقيقة الـ 32 من عمر اللقاء، عن طريق القائد الإيطالي جورجينيو، من خلال ركلة جزاء تحصل عليها كالوم هودسون أودوي.