/672118/أسوء-يوم-عدى-عليا-إدوارد-يكشف-تطورات-حالته-الصحية-بعد-إصابته-بكورونا

أُصيب الفنان المصري إدوارد، بفيروس كورونا المستجد، ليدخل بذلك ضمن قائمة مصابي كورونا من نجوم الوسط الفني الذى تعدى عددهم العشرات.

دوت الخليج يرصد أول تعليق من الفنان إدوارد بعد إصابته بكورونا.

إدوارد يعاني من آلام إصابته بكورونا

وعبر ادواد عن صعوبة الإصابة وتداعياتها داعيًا المولى عز وجل أن يشفي كل مريض، حيث كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "بجد أسوأ يوم عدى عليَّ في حياتي.. يا رب اشفِ كل مريض".

إدوارد يحيي حفل بالساحل الشمالي

على الصعيد الآخر، أحيأ الفنان إداود حفل غنائي جديد وللمرة الرابعة بمدينة الساحل الشمالي في 13 من شهر أغسطس الماضي، في تمام الساعة العاشرة مساءً، بمصاحبة فرقتة الموسيقية جيبسى.

بدأ إدوارد في عالم الغناء منذ مايقرب من 23 ولكنه ابتعد تلك الفترة بسب التمثيل، لكنه قرر العودة مرة أخرى منذ فترة، ويستعجد حاليا لتقديم عدد من الأغاني والحفلات على طريقة اللايف ومن المقرر أن تضم تضم مجموعة من أشهر الأعمال الفنية لكل من فيروز وداليدا، ومجموعة من أغاني الراي الشهيرة، وقمت بتوزيعها بشكل ورؤية جديدة تتناسب مع شكل الموسيقى التي يقدمها الفريق.

اداواد يتألق بحفله في مرسى مطروح

وكان قد أحيا الفنان إدوراد وفريقه الغنائى جيبسى حفلا غنائيا كبيرا فى مرسى مطروح بإحدى القرى السياحية، والذى رفع شعار كامل العدد، وقدم من خلاله عددا كبيرا من أغانيه، وشهد الحفل حضورا جماهيرا كان على رأسهم الفنانة زينة، التى تفاعلت بشكل كبير مع أغانى الفرقة، وهذا الحفل يعد الثالث للفريق على مدار الأسبوعين الآخرين، ويستعد الفريق خلال الأيام القليلة المقبلة لتسجيل عدد من الأغانى الجديدة، لطرحها بالأسواق خلال موسم الصيف الحالى، ونشر إدوارد على صفحته الشخصية بموقع على "فيسبوك" فيديو أثناء رقصه مع الفنانة زينة.

إدوارد يشارك في السباق الرمضاني 2021 بـكوفيد20

وشارك إدوارد في السباق الرمضاني المنصرم بمسلسل “كوفيد 20” بجانب الفنان الكبير يوسف الشريف، وأحمد صلاح حسني، وآيتن عامر، وإدوارد، وإيناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكى فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد وغيرهم من النجوم ومن تأليف إنجى علاء وإخراج أحمد نادر جلال.