عبد المنعم إمام: منتدى شباب العالم بادرة أمل للمستقبل..ومشاركة فعالة لحزب العدل

/672122/عبد-المنعم-إمام-منتدى-شباب-العالم-بادرة-أمل-للمستقبلومشاركة-فعالة-لحزب-العدل

أشاد النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، رئيس حزب العدل، انطلاق النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، بمدينة شرم الشيخ، وبمشاركة وفود من 196 دولة على مستوى العالم، ولمدة 4 أيام فى لفترة من 10 : 13 يناير، وبحضور الرئيس السيسي، فضلا عن الجهود المبذولة في تنظيم المنتدى، معربا عن سعادته برؤية مشاركين من الشباب من جميع قارات العالم بخلفيات مختلفة، وأفكار خلاقة مما يمثل قوة ناعمة إضافية لمصر.

دوت الخليج

منتدى شباب العالم

وأوضح إمام ان منتدى الشباب وسيلة لإظهار مجهودات مصر في تمكين الشباب والتنمية، إضافة إلى الرسائل المهمة التي يرسلها المنتدى للعالم، أهمها على أن مصر بلد الأمن والأمان والسلام، حيث يقام المنتدى على أرض السلام في مدينة شرم الشيخ، كما يعمق التواصل مع شباب العالم ليكونوا سفراء فى بلدانهم للتجربة المصرية، وأن القيادة ليست بفرض أمر واقع وانما بالحكمة و الوعي و التخطيط الناجح . ويجمع المنتدى شبابًا واعدًا من جميع قارات العالم، يتمتعون بالخبرات الشخصية والمهنية والتعليمية التى تتعلق بالموضوعات التى يناقشها المنتدى، كوادر طموحه تمتلك شغفًا حقيقيًا لحل المشكلات العالمية وابتكار المبادرات لغد أفضل يخدم العالم أجمع.

وأضاف النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل أن مشاركة ممثلين في أنشطة المنتدى من قيادات وأعضاء الحزب يأتي في إطار تفعيل دور أبناء الحزب واكتسابهم المزيد من الخبرات في العمل المجتمعي والسياسي.

جدير بالذكر مشاركه وفد حزب العدل في فعاليات المؤتمر بشكل مؤثر حيث ضم وفد الحزب إلى جانب رئيسه النائب عبد المنعم إمام، النائب أحمد قناوي، نائب رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ، وأمين عام الحزب، عبد العزيز الشناوي، وقيادات الحزب الشبابية المشاركين بالمنتدى، شادي الكردي، وسالي أبو النصر، وشريف الرفاعي، عمرو البنا ، وإسلام الجندي، ومحمد عزت.