«مادة دراسية بهوية مصر وأزمة رابعة إبتدائى»..4 اقتراحات برغبة علي طاولة تعليم الشيوخ.. الأسبوع المقبل

/672129/مادة-دراسية-بهوية-مصر-وأزمة-رابعة-إبتدائى4-اقتراحات-برغبة-علي-طاولة-تعليم-الشيوخ-الأسبوع-المقبل

تعقد لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور نبيل دعبس، اجتماعين الأسبوع المقبل لمناقشة عدد من الاقتراحات المقدمة من النواب.

دوت الخليج

حيث يناقش الاجتماع الأول الاقتراح برغبة المقدم من النائب عمرو عوت بشأن استحداث مادة دراسية لمراحل التعليم الجامعي بعنوان (هوية مصر)، كما تناقش الاقتراح برغبة المقدم من النائب سليمان الزملوط بشأن توضيح رؤية وزارة التربية والتعليم وخصوصا منهج الصف الرابع الابتدائي، كما يناقش الاجتماع الأول الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود تركي، بشأن تطوير وزارة التربية والتعليم لمنظومة التعليم الخاص بأبناء الدراسين بالخارج.

اقتراحات برغبة علي طاولة تعليم الشيوخ

ويناقش الاجتماع الثاني الاقتراح برغبة المقدم من النائب رمضان إمام، بشان زيادة الاعتمادات المالية اللازمة لتطوير المستشفي الجامعي بمحافظة الإسماعيلية.

الشيوخ يرفع جلسات لـ16يناير

رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أعمال الجلسة العامة، بعد الموافقة على 39 مادة من مواد مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.

ومن المقرر أن يعاود مجلس الشيوخ، عقد جلساته العامة يوم الأحد المقبل 16 يناير الجاري.

رئيس تعليم الشيوخ يطالب الحكومة بقديم دراسة لكافة البيانات المتعلقة بالعملية التعليمية

وكان قد طالب الدكتور نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، الحكومة بتحديد موعد زمني لتقديم دراسة وخطة لكافة البيانات والمعلومات المتعلقة بالعملية التعليمية، من حيث عدد المدارس وعدد الفصول وعدد التلاميذ وكثافة الفصول وعدد المدرسين والعجز في المدرسين، وغير ذلك من أمور متعلقة بمنظومة التعليم.

كما طالب دعبس، بأن يتم الانتهاء من تلك الدراسة خلال شهر علي أكثر تقدير، بحيث يتم عقد اجتماع ثلاثي بين وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والمستشار الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لبدء الخطوات العملية لتعيين المدرسين وسد العجز في هذا القطاع.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ لمناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب عمرو السعيد بشأن موقف الحكومة فيما يخص تعيين 36 ألف معلم، بحضور كل من الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم، وممثل وزارة المالية أحمد سيد، وممثل عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.