/672130/أروى-تطرح-أغنية-قلبي-عقب-نجاحها-في-حفل-إكسبو-دبي-فيديو

طرحت النجمة أروى أحدث أعمالها الغنائية والتي تحمل اسم قلبي، وذلك بالتزامن مع العام الجديد 2022، وهي نفسها الأغنية التي قدمتها أروى لأول مرة في حفلها باحتفالية إكسبو دبي منذ أيام.

دوت الخليج تنشر تفاصيل أغنية أروى الجديدة

أغنية أروى الجديدة

أغنية أروى الجديدة من كلمات وألحان تراث يمني، وتوزيع عمرو عبد، وحرصت أروى على أن تمزج بين اللغتين العربية والإنجليزية بتوزيع جديد.

كما أكدت أروى عن حماسها الشديد لتقديم أغاني بشكل أفضل من خلال تجارب فنية مختلفة، مع حرصها في أغنياتها وأعمالها الفنية، أن تسير على الخطوط التي لم يسر عليها أحد من قبلها، مؤكدة أن أغنية "قلبي" تحمل فكرة جديدة ومتطورة.

من هي المطربة أروى؟

ولدت النجمة أروى في دولة الكويت لأب حضرمي وأم مصرية، انتقلت إلى القاهرة عام 1986 واستكملت دراستها الإعدادية والثانوية والجامعية في القاهرة، تفوقت في دراستها وبعد إنهائها المرحلة الثانوية قامت بدراسة الهندسة المعمارية رغم أنها كانت تريد الالتحاق بمعهد الموسيقى إلا أن أهلها رفضوا وطلبوا منها أن تمارس الفن كهواية، اكتشف موهبتها الملحن يوسف المهنا وهي ما زالت تدرس.

شاركت أروى بالعديد من المناسبات وعدد من المهرجانات الغنائية والوطنية، غنت أغنياتها بالطابع اليمني والخليجي كما غنت بلهجات عربية أخرى كالمصرية واللبنانية، شكل الفنان أبو بكر سالم قدوة فنية لها فغنت الأغاني الحضرمية واشتهرت بهذا الطابع الفني.

تزوجت الفنانة أروى من رجل الأعمال عبد الفتاح المصري في أكتوبر 2011 وهو يعمل مدير إنتاج في مجموعة إم بي سي. ورزقت في 2012 بابنة تسمى نورة.

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ألبومها الفنانة أروى

تعد النجمة أروى من الفنانات اللاواتي لهن أغاني وألبومات ناجحة، مثل ألبوم سكون الغرام عام 2003، ألبوم حبك انت عام 2007، ألبوم مرحبا عام 2012، وألبوم يا سمارة 2016، وألبوم الحكولي عام 2018، وألبوم صفقة عام 2020، وكانت أخر ألبومات أروى هو بديت تخون عام 2021.