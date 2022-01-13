/672134/افتتاح-مدرسة-الدكتور-عزازي-علي-عزازي-بالشرقية-بحضور-نواب-البرلمان-والشيوخ

شهدت محافظة الشرقية افتتاح مدرسة الدكتور عزازي علي عزازي، محافظ الشرقية الأسبق، بقرية «أكياد» مركز فاقوس، بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب، ومديري الإدارة التعليمية بالمحافظة، ومنهم محافظ الشرقية السابق وعضو مجلس الشيوخ، خالد سعيد، وعضو مجلس النواب، علي الدين النجار، والنائب إمام منصور، والنائب علاء عبدالنبي، ومحمود الرافعي مساعد وزير الزراعة، ووكيل الإدارة التعليمية، محمد برغوث، وعبدالعزيز مرشد، رئيس مجلس أمناء بمديرية التربية والتعليم بالشرقية.

دوت الخليج

ونظمت إدارة المدرسة حفل صباح اليوم الخميس، بمناسبة تطوير وتحديث المدرسة بشكل كامل، حيث تطوع أهالى قرية أكياد بتقديم مبلغ مالي قدره مليون جنيه كنوع من المساهمة المجتمعية.

وكان مدير المدرسة عبدالمنعم عزازي، قد أطلق مبادرة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، دعا فيها أهالي قرية أكياد تقديم مساهمات مالية من أجل التطوير وهو الأمر الذى لاقى قبولا، حيث قدموا مبالغ مالية ضخمة تصل إلى مليون جنيه.

وشهد الحفل الذي أقيم بقرية أكياد، مركز فاقوس الشرقية، تكريم عددا من أفراد المدرسة خلال السنوات الماضية.

من جانبه، قال مدير المدرسة الثانوية، عبدالمنعم عزازي:" بعد إطلاق مبادرة تطوير المدرسة قدم الأهالي مبالغ مالية ضخمة تصل لمليون جنيه".

افتتاح مدرسة الدكتور عزازي علي عزازي بالشرقية

وتابع:" ما تم خلال السنوات الماضية هو إعادة تغيير بلاط المراحيض وحوائطها بالكامل، وإصلاح الكهرباء الخاصة بالمدرسة وتغييرها بالكامل، وطلاء المدرسة بالكامل وتغيير الواجهة.

هذا وأشار إلى أنه قد تم أيضًا بناء مسجد للسيدات وتحديث الأول بالرخام والسيراميك، وجرى أيضًا توفير أكثر من 200 ديسك للفصول، وعمل أرضية الملعب بالنجيل الطبيعي، وزراعة حديقة كاملة بالمدرسة.