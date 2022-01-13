/672135/حازم-الجندى-رسائل-الرئيس-بمنتدى-الشباب-حظيت-باهتمام-ومتابعة-من-الرأى-العام-العالمي

أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، على أهمية ما جاء في تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في جميع الملفات والقضايا التى تناولها في اللقاءات والجلسات الحوارية التي عقدت بمنتدى شباب العالم منذ انطلاقة في العاشر من الشهر الجارى بمدينة شرم الشيخ ، خاصة فيما يتعلق بالآثار السلبية التى نتجت عن التغيرات المناخية، والعالم ما بعد كورونا، وبملف حقوق الإنسان ورؤية مصر الشاملة له، ورؤيته للقضايا المتشابكة في منطقة الشرق الأوسط وضرورة مواصلة دعم قطاع غزة فيما يتعلق بإعادة الإعمار، بالإضافة إلى كافة قضايا واهتمامات الشان المحلي المصري، وما تم من إنفاقه خلال السنوات الماضية من أجل تحقيق التنمية المستدامة.

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وشدد الجندي، علي أن كل ما طرحه الرئيس بالمنتدي يعبر عن الرأى العام المصري، وكان محط اهتمام ومتابعة من الرأي العام العالمي، وهو ما كان واضحا في متابعة المؤسسات الدولية المعنية وردود فعلها، وكافة وسائل الإعلام العالمي التي تتابع المنتدى وتسلط الضوء على تصريحات الرئيس السيسي ومداخلاته خلال جميع الجلسات، وهو ما يؤكد نجاحا منقطع النظير لمنتدى الشباب العالمي الذي تحول لمنصة دولية تفاعلية لجميع شباب العالم يرى منها الشرق الأوسط ومصر بشكل أكثر واقعية عن ذي قبل.

وقال الجندي، في بيان له، إعلان الرئيس بأن حجم الإنفاق من أجل الخروج من متاهة الفقر يقدر بأكثر من 400 مليار جنيه، وهو ما يوازي 6 تريليونات جنيه مصري، وتأكيده أن الفقر أخطر بكثير من جائحة كورونا لكونه يدمر الحاضر والمستقبل ، و يدخل البلاد والأسر في متاهات يصعب الخروج منها، يكشف لنا جميعا بأن خطوات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الدولة كانت أمرا ضروريا لا غني عنها مهما كانت صعوبتها وآلامها علي الشعب المصري الذي كان هو البطل الحقيقي في نجاح تلك الإصلاحات نظرا لتحمله أثارها الصعبة، لنبدأ ثمار وخيرات ما زرعناه وصبرنا عليه خلال السنوات الماضية .

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلي أن تصريحات الرئيس أيضا وتأكيده استحالة أن يستطيع أحد أن يفرض على الشعب المصرى قبضة أمنية، تعد قناعات راسخة لدى الرئيس السيسي الذي استشهد بمواقف منذ عام 2011، يؤكد أننا أمام قيادة سياسية حكيمة و واعية وقوية ولا تقبل بالوصاية من أحد وأن الدولة المصرية ذات سيادة حرة ومستقلة .

حازم الجندي: دعوة الرئيس السيسي لكافة شباب دول المنطقة للالتحاق بالأكاديمية الوطنية سيساهم في خلق قنوات اتصالية بين الشباب

وقال الجندي، إن الرئيس وضع العالم أجمع أمام مسئولياته في ضرورة العمل والمساعدة على وقف الصراعات والنزاعات التي تتواجد في المنطقة، هذا بجانب أن كلمته أمس الأربعاء، بجلسة إعادة أعمار قطاع غزة، حملت العديد من الرسائل الهامة التي تتضمن أبعاد سياسية واجتماعية وإنسانية، قائلا: الرئيس حريص على تأكيد صورة مصر أمام العالم والوفاء بتعهداتها تجاه دعم قطاع غزة وتعزيز دور المسئولية المجتمعية الدولية لتكون قدوة لجميع الدول المانحة لإعادة إعمار القطاع، وهو مايؤكد دور مصر العربي الريادي في المنطقة، و سعيها التاريخي الدائم للم شمل الأشقاء العرب ومواجهة التحديات التي تواجه عدد كبير من الدول، ومجابهة قوى الاستعمار التي تحاول خلق نزاعات داخل الدول العربية.

ولفت أن حديث الرئيس حول خطورة فرض الرأي الآخر في شئون الدول الأخرى يؤكد الرؤية المصرية نحو ضرورة تحرر الدول العربية ومجتمعاتها من القيود التي تضعها دول خارجية، وتقرير مصيرها بنفسها ومواجهة أي شكل من أشكال التدخل في الشئون الداخلية أو خلق نزاعات أو صراعات بين القوى الحاكمة.

واختتم عضو مجلس الشيوخ، أن دعوة الرئيس السيسي لكافة شباب دول المنطقة للالتحاق بالأكاديمية الوطنية سيساهم في خلق قنوات اتصالية بين الشباب المصري وأشقائه العرب واستمرار الدعم والتواصل مما سيكون له آثارا إيجابية في تبادل الآراء حول كافة التحديات المشتركة، وأعطت الأمل لمستقبل أفضل لشباب مصر ودول المنطقة أجمع .