/672140/محمد-زين-الدين-يوجه-طلب-إحاطة-بشأن-خطة-الحكومة-لاستبدال-معديات-الموت-بكباري-على-النيل

تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو لجنة النقل بمجلس النواب، بطلب إحاطة للحكومة ممثلة في وزارات النقل والري والإدارة المحلية بشأن أزمات المعديات المتهالكة والتي يروح ضحيتها عشرات الأبرياء من وقت لآخر، وكان آخرها سقوط سيارة نصف نقل محملة بالعمال من معدية خاصة بفرع رشيد بمنطقة المناشى دائرة قسم منشأة القناطر، وكانت فى اتجاه البر الآخر اتجاه المنوفية.

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وقال النائب: تشهد المعديات على النيل والمنتشرة بالعديد من المحافظات على مستوى الجمهورية، حالة من التهالك وعدم الملائمة في نقل الأفراد والممتلكات لتكون النتيجة حوادث غرق تخلف وراءها وفيات وإصابات.

محمد زين الدين يوجه طلب إحاطة بشأن خطة الحكومة لاستبدال معديات الموت بكباري على النيل

وأشار زين الدين، إلى أن مصر بها ما يقرب من ١٠ آلاف معدية على مستوى الجمهورية، لخدمة حوالي ١٤٤ جزيرة تقع على طول نهر النيل، فضلا عن قرى تفصلها عن مناطق أخرى فرع النيل، قائلا: جميع هذه المعديات في أمس الحاجة إلى عمليات صيانة فورية أو استبدالها بكباري لتسهيل حركة المواطنين.

وأوضح عضو مجلس النواب، أنه سبق ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة استبدال معديات الموت بكباري، حفاظاً على أرواح المواطنين وهو من أهم المشروعات التى تنفذها وزارة النقل، ووفقًا لخطة العام المالي 2020 /2021، تم الإعلان عن إنشاء 15 كوبري علوي على النيل بتكلفة تقدر بنحو 1.5 مليار جنيه.

عمل حصر عاجل وفوري للمعديات المتهالكة

وطالب عضو لجنة النقل بالبرلمان، الحكومة بسرعة عمل حصر عاجل وفوري للمعديات المتهالكة، وتحديد جدول زمني لتطويرها، بالإضافة إلى دراسة إنشاء كباري على النيل في المناطق التي بها كثافات سكانية ولا يصلح بها عمل المعديات.

وقال النائب: ونحن على أعتاب إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣، يجب أن تتضمن إنشاء أكبر عدد ممكن من الكباري على النيل، لتسهيل نقل المواطنين من ناحية ولدعم عمليات التنمية من ناحية أخرى.