«الشباب بتموت»..طلب إحاطة للنائبة عزة حسين لوقف تداول حبة القمح

/672139/الشباب-بتموتطلب-إحاطة-للنائبة-عزة-حسين-لوقف-تداول-حبة-القمح

تقدمت النائبة عزة حسين، عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه لوزير الزراعة السيد القصير، بشأن تداول الأقراص المستخدمة في حفظ القمح والمعروفة باسم"حبة الغلال".

دوت الخليج يرصد تقدم النائبة عزة حسين بمنع تداول حبة القمح

تدوال حبة القمح

وطالبت النائبة عزة حسين عضو مجلس النواب، بعدم تداول حبة الغلال نظرا لانها مهلكة يستخدمها الشباب في الانتحار.

وقالت عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، ان حبة الغلال شديدة الخطورة على الإنسان حيث أنها تتسبب فى الوفاة، مؤكدة ان الشباب ثروة مصر ويجب حمايتهم من كافة الأخطار، مطالبة بعدم تداولها .

واشارت عضو مجلس النواب، إلي أن مدينة المحلة الكبري سجلت حالات وفاة من جراء تداول حبة الغلال بمجرد نقلها بطريقة خطأ، مشددة علي ضرورة وقف تداولها في مصر .

الأكاديمية الوطنية للتدريب

هذا وشهد الرئيس السيسي فعاليات حفل تخرج الأكاديمية الوطنية للتدريب، ضمن فعاليات النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم، التي استمرت خلال الفترة من 10 إلى 13 يناير الجاري، ومن المقرر أن يتسلم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، شهادة الاعتماد منممثل هيئة اعتماد التدريب الأمريكية "ACCET"، وبحضور الدكتورة رشا راغب، مدير الأكاديمية الوطنية للتدريب، كما يسلم السيد الرئيس شهادات تخرج لعدد من خريجي الأكاديمية الوطنية للتدريب.

ومن الجدير بالذكر أن الأكاديمية الوطنية للتدريب أنشئت بمُوجب قرار جمهوري أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس 2017؛ لتكون قبلة التطوير والتعلم في مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقد انطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019. ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم. وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.