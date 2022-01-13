القصير يبحث مع سفير الهند سبل دعم التعاون الزراعى بين البلدين

جدة - نرمين السيد - بحث السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، اليوم الخميس، مع أجيت جوبتيه سفير الهند الجديد بالقاهرة، سبل دعم التعاون بين البلدين فى المجالات الزراعية المختلفة.





وأكد القصير، خلال الاجتماع، على العلاقات التاريخية بين مصر والهند والتى شهدت تطورًا كبيرًا فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، مشيرًا إلى أنه بحث مع السفير الهندى التعاون فى مجال الحجر الزراعى والبيطرى وزيادة تبادل السلع الزراعية. وتناول اللقاء مناقشة كل أوجه التعاون فى مجال البحوث الزراعية والأمصال واللقاحات البيطرية والدواجن والأسماك والتدريب والاستفادة من الخبرة الهندية فى تصنيع الألبان المجففه وإنتاج الألبان. واتفق الجانبان على الإسراع فى توقيع مذكرة تفاهم للتعاون فى المجالات الزراعية، وكذلك تشكيل مجموعتى عمل من الخبراء فى البلدين لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه. من جانبه، أشاد السفير الهندى بالعلاقات المتميزة المصرية الهندية وأعرب عن تطلعه لزيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين مشيرًا إلى أن مصر من أكبر الدول المصدرة للهند. حضر اللقاء الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة.

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