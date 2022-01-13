عاجل.. رشا راغب تعلن توصيات ورش عمل منتدى شباب العالم (فيديو)

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال حفل تخرج دفعات الأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب، على هامش اليوم الرابع والأخير من النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم فى مدينة شرم الشيخ، تحت شعار «العودة معًا»،

وأضافت، أن التوصيات محصلة ورش العمل التى عقدت، وتضمنت التالى:

1.الدعوة لتأسيس مجلس أعمال مشروعات إفريقيا، والذى يجمع بين رواد الأعمال من الشباب ورجال الأعمال.

2.دعوة الصحة العالمية لتبنى مبادرة للاعتراف المتبادل باللقاحات.

3.الدعوة لعقد قمة عالمية لمؤسسات التمويل الدولية، والدول المانحة؛ لبحث السبل لمساعدة الدول الفقيرة.

4.ضرورة إشراك الشباب فى قضايا التغير المناخى، والعمل على التعريف بالأهداف المناخية.

5.الدعوة لإدراج قضايا استخدامات الموارد المائية العابرة للحدود على قمة أولويات الأجندة العالمية.

6.الدعوة لتوحيد الجهود لتأسيس منصة تابعة للأمم المتحدة معنية بضمان التمويل اللازم لمسار إعادة الإعمار تحت مظلة واحدة.

7.إطلاق استراتيجية دولية لتعزيز التضامن الإنسانى والاجتماعى ودعم السلم والأمن فيما بعد الجائحة.

8.توطين تكنولوجيا تحلية المياه بكل دول العالم التى تعانى من الفقر المائى.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسى، والسيدة حرمه انتصار السيسى، لحضور الحفل الختامى للنسخة الرابعة من منتدى شباب العالم فى مدينة شرم الشيخ، والذى يتضمن حفل خريجى الأكاديمية الوطنية للتدريب.

وتتضمن فعاليات الجلسة الختامية عروضا لأربعة شباب وهم، جون يوهانسن، من جنوب السودان، وأوكافور شينازا، من نيجيريا، وحاتم فتحى، من مصر، ودينا حسن، من مصر، وتلى العروض كلمة لممثل هيئة اعتماد التدريب الأمريكية.

ويقدم ممثل هيئة اعتماد التدريب الأمريكية "ACCET، شهادة الاعتماد إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتلقى دكتورة رشا راغب، المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب كلمتها، ثم يسلم الرئيس السيسى، شهادات التخرج لخريجى الأكاديمية الوطنية.

منتدى شباب العالم حدث سنوى عالمى يقام بمدينة شرم الشيخ فى جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وانطلق المنتدى عبر ثلاث نسخ فى الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019.

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم.

واعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم فى مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.