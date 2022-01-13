إرجاء تنفيذ قرار تركيب أجهزة الرادار لسفن الصيد حتى نهاية 2022

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية عن صدور قرار وزير النقل بإرجاء العمل بالقرار رقم 287 لسنة 2011 الخاص بتركيب رماثات النجاة وأجهزة الرادار لسفن الصيد التى لا يتعدى طولها الكلى 24 مترا، للعمل على السواحل المصرية حتى نهاية ديسمبر 2022.





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