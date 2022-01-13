عاجل.. حياة كريمة تعزى أهالى غرق سيارة أشمون وتصرف تعويضات

جدة - نرمين السيد - تقدمت مؤسسة حياة كريمة، بجميع أعضائها ومتطوعيها، بخالص العزاء لأهالى قرية طليا التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، إثر مصرع 8 أفراد فى حادث غرق سيارة نصف نقل.





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